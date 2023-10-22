22 октября 2023
21 октября 2023

Директора свердловского училища наградили медалью в ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев награждает управленцев. Тюмень, медали, награда
Сергея Степанова наградили за содействие в развитии спорта в ДНР (архивное фото) Фото:

Директора «Училища олимпийского резерва №1» в Свердловской области Сергея Степанова наградили медалью Артема Филина за содействие в развитии спорта в ДНР. Об этом сообщили в соцсети.

«Сергея Степанова наградили за содействие в развитии физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики медалью Артема Филина. Эта награда носит имя основателя физкультурного движения и развития борьбы в Донбассе», — сообщили в telegram-канале «ДНР Онлайн».

Награждение прошло во время встречи делегации из Свердловской области с исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрием Мартыновым. Также стороны договорились о продолжении сотрудничества при подготовке спортсменов из ДНР.

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Директора «Училища олимпийского резерва №1» в Свердловской области Сергея Степанова наградили медалью Артема Филина за содействие в развитии спорта в ДНР. Об этом сообщили в соцсети. «Сергея Степанова наградили за содействие в развитии физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики медалью Артема Филина. Эта награда носит имя основателя физкультурного движения и развития борьбы в Донбассе», — сообщили в telegram-канале «ДНР Онлайн». Награждение прошло во время встречи делегации из Свердловской области с исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрием Мартыновым. Также стороны договорились о продолжении сотрудничества при подготовке спортсменов из ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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