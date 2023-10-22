Директора «Училища олимпийского резерва №1» в Свердловской области Сергея Степанова наградили медалью Артема Филина за содействие в развитии спорта в ДНР. Об этом сообщили в соцсети.
«Сергея Степанова наградили за содействие в развитии физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики медалью Артема Филина. Эта награда носит имя основателя физкультурного движения и развития борьбы в Донбассе», — сообщили в telegram-канале «ДНР Онлайн».
Награждение прошло во время встречи делегации из Свердловской области с исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрием Мартыновым. Также стороны договорились о продолжении сотрудничества при подготовке спортсменов из ДНР.
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