Директора свердловского училища наградили медалью в ДНР. Фото

23 октября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Сергея Степанова наградили за содействие в развитии спорта в ДНР (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU Директора «Училища олимпийского резерва №1» в Свердловской области Сергея Степанова наградили медалью Артема Филина за содействие в развитии спорта в ДНР. Об этом сообщили в соцсети. «Сергея Степанова наградили за содействие в развитии физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики медалью Артема Филина. Эта награда носит имя основателя физкультурного движения и развития борьбы в Донбассе», — сообщили в telegram-канале «ДНР Онлайн». Награждение прошло во время встречи делегации из Свердловской области с исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрием Мартыновым. Также стороны договорились о продолжении сотрудничества при подготовке спортсменов из ДНР. Фото: telegram-канал «ДНР Онлайн», https://t.me/dnronline

Директора «Училища олимпийского резерва №1» в Свердловской области Сергея Степанова наградили медалью Артема Филина за содействие в развитии спорта в ДНР. Об этом сообщили в соцсети. «Сергея Степанова наградили за содействие в развитии физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики медалью Артема Филина. Эта награда носит имя основателя физкультурного движения и развития борьбы в Донбассе», — сообщили в telegram-канале «ДНР Онлайн». Награждение прошло во время встречи делегации из Свердловской области с исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрием Мартыновым. Также стороны договорились о продолжении сотрудничества при подготовке спортсменов из ДНР.