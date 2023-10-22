Умер популярный блогер Дядя Слава

23 октября 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

В последние годы блогер боролся с раком Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После продолжительной болезни в возрасте 56 лет скончался популярный российский блогер Станислав Андреев, он же Дядя Слава. Об этом сообщается в его официальном telegram-канале. «Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице. Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», — сообщил его сын в посте telergam-канала. В последние годы блогер боролся с раком. Он умер вечером 22 октября в больнице.

После продолжительной болезни в возрасте 56 лет скончался популярный российский блогер Станислав Андреев, он же Дядя Слава. Об этом сообщается в его официальном telegram-канале. «Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице. Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», — сообщил его сын в посте telergam-канала. В последние годы блогер боролся с раком. Он умер вечером 22 октября в больнице.