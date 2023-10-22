22 октября 2023

Умер популярный блогер Дядя Слава

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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, возложение цветов, гвоздики, цветы
В последние годы блогер боролся с раком Фото:

После продолжительной болезни в возрасте 56 лет скончался популярный российский блогер Станислав Андреев, он же Дядя Слава. Об этом сообщается в его официальном telegram-канале.

«Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице. Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», — сообщил его сын в посте telergam-канала.

В последние годы блогер боролся с раком. Он умер вечером 22 октября в больнице.

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После продолжительной болезни в возрасте 56 лет скончался популярный российский блогер Станислав Андреев, он же Дядя Слава. Об этом сообщается в его официальном telegram-канале. «Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице. Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», — сообщил его сын в посте telergam-канала. В последние годы блогер боролся с раком. Он умер вечером 22 октября в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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