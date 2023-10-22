Число жертв после удара в секторе Газа по лагерю беженцев возросло

Число погибших от удара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа увеличилось вдвое
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В результате бомбардировки Израиля мечети в секторе Газа погибло 32 человека. Об этом сообщает палестинское издание WAFA.
«32 палестинца погибло в результате бомбардировки, осуществленной израильской оккупационной авиацией. 16 палестинцев были убиты в результате ударов по северной части сектора Газа, другие были убиты в городе Рафах», —
В ночь на 23 октября ВВС Израиля нанесли удар по двум жилым домам и мечети на севере сектора Газа. Первоначально сообщалось о гибели 13 человек и десятках пострадавших, передает RT.
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