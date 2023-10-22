Число жертв после удара в секторе Газа по лагерю беженцев возросло

WAFA: число жертв от удара Израиля по мечети в Газе достигло 30 человек

23 октября 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Число погибших от удара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа увеличилось вдвое Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате бомбардировки Израиля мечети в секторе Газа погибло 32 человека. Об этом сообщает палестинское издание WAFA. «32 палестинца погибло в результате бомбардировки, осуществленной израильской оккупационной авиацией. 16 палестинцев были убиты в результате ударов по северной части сектора Газа, другие были убиты в городе Рафах», — говорится в материале. В ночь на 23 октября ВВС Израиля нанесли удар по двум жилым домам и мечети на севере сектора Газа. Первоначально сообщалось о гибели 13 человек и десятках пострадавших, передает RT.

В результате бомбардировки Израиля мечети в секторе Газа погибло 32 человека. Об этом сообщает палестинское издание WAFA. «32 палестинца погибло в результате бомбардировки, осуществленной израильской оккупационной авиацией. 16 палестинцев были убиты в результате ударов по северной части сектора Газа, другие были убиты в городе Рафах», — говорится в материале. В ночь на 23 октября ВВС Израиля нанесли удар по двум жилым домам и мечети на севере сектора Газа. Первоначально сообщалось о гибели 13 человек и десятках пострадавших, передает RT.