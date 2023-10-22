22 октября 2023

Число жертв после удара в секторе Газа по лагерю беженцев возросло

WAFA: число жертв от удара Израиля по мечети в Газе достигло 30 человек
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Число погибших от удара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа увеличилось вдвое Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате бомбардировки Израиля мечети в секторе Газа погибло 32 человека. Об этом сообщает палестинское издание WAFA.

«32 палестинца погибло в результате бомбардировки, осуществленной израильской оккупационной авиацией. 16 палестинцев были убиты в результате ударов по северной части сектора Газа, другие были убиты в городе Рафах», — говорится в материале.

В ночь на 23 октября ВВС Израиля нанесли удар по двум жилым домам и мечети на севере сектора Газа. Первоначально сообщалось о гибели 13 человек и десятках пострадавших, передает RT.

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В результате бомбардировки Израиля мечети в секторе Газа погибло 32 человека. Об этом сообщает палестинское издание WAFA. «32 палестинца погибло в результате бомбардировки, осуществленной израильской оккупационной авиацией. 16 палестинцев были убиты в результате ударов по северной части сектора Газа, другие были убиты в городе Рафах», — говорится в материале. В ночь на 23 октября ВВС Израиля нанесли удар по двум жилым домам и мечети на севере сектора Газа. Первоначально сообщалось о гибели 13 человек и десятках пострадавших, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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