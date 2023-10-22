22 октября 2023

NI: Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе

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США опасаются влияния России в Восточной Европе, считает Саймингтон Смит Фото:
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Влияние России в Восточной Европе нарушает «равновесие» в мире, что заставляет тревожиться Вашингтон. Об этом заявил член Национального комитета США по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит.

«Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для американского руководства это тревожное будущее», — передает слова Саймингтон Смита американский журнал National Interest.

Поддержка Украины важна для США, чтобы предотвратить возникновение доминирующей силы в Европе, считает Смит. По его мнению, союзный статус Украины играет для России ключевую роль.

Ранее США приняли решение перенаправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, ранее обещанных Украине. Теперь Вашингтону придется искать компромиссы в поставках оружия, пишет RT.

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Влияние России в Восточной Европе нарушает «равновесие» в мире, что заставляет тревожиться Вашингтон. Об этом заявил член Национального комитета США по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит. «Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для американского руководства это тревожное будущее», — передает слова Саймингтон Смита американский журнал National Interest. Поддержка Украины важна для США, чтобы предотвратить возникновение доминирующей силы в Европе, считает Смит. По его мнению, союзный статус Украины играет для России ключевую роль. Ранее США приняли решение перенаправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, ранее обещанных Украине. Теперь Вашингтону придется искать компромиссы в поставках оружия, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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