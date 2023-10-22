NI: Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе

23 октября 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

США опасаются влияния России в Восточной Европе, считает Саймингтон Смит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Влияние России в Восточной Европе нарушает «равновесие» в мире, что заставляет тревожиться Вашингтон. Об этом заявил член Национального комитета США по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит. «Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для американского руководства это тревожное будущее», — передает слова Саймингтон Смита американский журнал National Interest. Поддержка Украины важна для США, чтобы предотвратить возникновение доминирующей силы в Европе, считает Смит. По его мнению, союзный статус Украины играет для России ключевую роль. Ранее США приняли решение перенаправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, ранее обещанных Украине. Теперь Вашингтону придется искать компромиссы в поставках оружия, пишет RT.

Влияние России в Восточной Европе нарушает «равновесие» в мире, что заставляет тревожиться Вашингтон. Об этом заявил член Национального комитета США по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит. «Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для американского руководства это тревожное будущее», — передает слова Саймингтон Смита американский журнал National Interest. Поддержка Украины важна для США, чтобы предотвратить возникновение доминирующей силы в Европе, считает Смит. По его мнению, союзный статус Украины играет для России ключевую роль. Ранее США приняли решение перенаправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, ранее обещанных Украине. Теперь Вашингтону придется искать компромиссы в поставках оружия, пишет RT.