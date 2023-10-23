Премьер Японии рассказал, как будет решать территориальный спор с Россией

Премьер-министр Кисида: Япония продолжит добиваться мирного договора с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Отношения РФ и Японии находятся в тяжелом состоянии, заявил Фумио Кисида Фото:
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Япония и Россия делят Курильские острова

Япония продолжит решать территориальный спор с Россией, добиваясь заключения мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии. Однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — заявил Кисида на пленарном заседании нижней палаты парламента. Трансляция шла на официальном сайте.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Основным предметом разногласий является спорная территория островов в южной части Курильского архипелага.

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Япония продолжит решать территориальный спор с Россией, добиваясь заключения мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. «Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии. Однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — заявил Кисида на пленарном заседании нижней палаты парламента. Трансляция шла на официальном сайте. Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Основным предметом разногласий является спорная территория островов в южной части Курильского архипелага.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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