Премьер Японии рассказал, как будет решать территориальный спор с Россией

Отношения РФ и Японии находятся в тяжелом состоянии, заявил Фумио Кисида
новость из сюжетаЯпония и Россия делят Курильские острова
Япония продолжит решать территориальный спор с Россией, добиваясь заключения мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии. Однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — заявил Кисида на пленарном заседании нижней палаты парламента. Трансляция шла на официальном сайте.
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Основным предметом разногласий является спорная территория островов в южной части Курильского архипелага.
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