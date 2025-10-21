Эксперт объяснил, какие выгоды получит Россия от тоннеля между Чукоткой и Аляской

Тоннель между Чукоткой и Аляской (на фото) может укрепить технологический суверенитет России Фото: Frank K / Wikipedia / CC BY 2.0

Строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской с применением новых технологий может укрепить технологический суверенитет России и создать новые возможности для отечественного бизнеса. С таким мнением выступил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников.

«Стране это даст очень многое. Мы всегда говорим о технологической суверенитете и технологическом развитии России. Вот развитие таких технологий, которые понадобятся при строительстве и эксплуатации тоннеля, это и есть наш технологический суверенитет», — уточнил Воротников в беседе с ТАСС, добавив, что в основе новых технологий при строительстве тоннеля могут использоваться уже имеющиеся разработки Boring Company американского предпринимателя Илона Маска.

Кроме того, по словам эксперта, проект способен не только вывести страну в лидеры по инфраструктурным инновациям, но и простимулировать производство российских товаров для рынков Северной Америки. К реализации тоннеля, по оценке спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, потребуется менее восьми лет и не более 8 миллиардов долларов.

