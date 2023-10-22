Тюменец погиб за рулем по неизвестной причине. Фото

23 октября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Одна из версий — водителю могло стать плохо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель из Тюмени погиб на трассе Тюмень—Боровский—Богандинский. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «На 12-м километре автодороги Тюмень—Боровский—Богандинский в кювет съехал Ford Transit. 63-летний водитель, житель Тюмени, скончался. Причина смерти будет известна позже», — рассказали URA.RU в ведомстве. Одна из версий — мужчине могло стать плохо за рулем. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: УГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72

Водитель из Тюмени погиб на трассе Тюмень—Боровский—Богандинский. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «На 12-м километре автодороги Тюмень—Боровский—Богандинский в кювет съехал Ford Transit. 63-летний водитель, житель Тюмени, скончался. Причина смерти будет известна позже», — рассказали URA.RU в ведомстве. Одна из версий — мужчине могло стать плохо за рулем. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.