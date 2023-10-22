Одна из версий — водителю могло стать плохо
Водитель из Тюмени погиб на трассе Тюмень—Боровский—Богандинский. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.
«На 12-м километре автодороги Тюмень—Боровский—Богандинский в кювет съехал Ford Transit. 63-летний водитель, житель Тюмени, скончался. Причина смерти будет известна позже», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Одна из версий — мужчине могло стать плохо за рулем. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.
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