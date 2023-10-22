22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

Тюменец погиб за рулем по неизвестной причине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Одна из версий — водителю могло стать плохо Фото:

Водитель из Тюмени погиб на трассе Тюмень—Боровский—Богандинский. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

«На 12-м километре автодороги Тюмень—Боровский—Богандинский в кювет съехал Ford Transit. 63-летний водитель, житель Тюмени, скончался. Причина смерти будет известна позже», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Одна из версий — мужчине могло стать плохо за рулем. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото:

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Водитель из Тюмени погиб на трассе Тюмень—Боровский—Богандинский. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «На 12-м километре автодороги Тюмень—Боровский—Богандинский в кювет съехал Ford Transit. 63-летний водитель, житель Тюмени, скончался. Причина смерти будет известна позже», — рассказали URA.RU в ведомстве. Одна из версий — мужчине могло стать плохо за рулем. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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