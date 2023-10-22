22 октября 2023
21 октября 2023

Челябинец убил друзей кочергой и ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Пьяная вечеринка закончилась двойным убийством Фото:

В деревне Мавлютова Челябинской области местный житель после пьяной вечеринки убил двух своих друзей. Как 23 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в качестве оружия он использовал кочергу и нож.

«Мужчина выпивал с одним из друзей. В разгар вечеринки между ними произошел конфликт. Вооружившись кочергой, он нанес другу несколько ударов, ставших смертельными», — рассказал источник.

После он встретился с другим своим знакомым. Однако и с ним посиделки не задались, мужчины начали ссориться. Второго друга ждала такая же судьба, что и первого — собутыльник забил его до смерти кочергой и ножом.

По данным URA.RU, сейчас нападавший задержан. После установления его личности удалось выяснить что он был судим за кражу, нанесение побоев, угрозы убийством. Убитые им товарищи также ранее имели проблемы с законом.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В деревне Мавлютова Челябинской области местный житель после пьяной вечеринки убил двух своих друзей. Как 23 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в качестве оружия он использовал кочергу и нож. «Мужчина выпивал с одним из друзей. В разгар вечеринки между ними произошел конфликт. Вооружившись кочергой, он нанес другу несколько ударов, ставших смертельными», — рассказал источник. После он встретился с другим своим знакомым. Однако и с ним посиделки не задались, мужчины начали ссориться. Второго друга ждала такая же судьба, что и первого — собутыльник забил его до смерти кочергой и ножом. По данным URA.RU, сейчас нападавший задержан. После установления его личности удалось выяснить что он был судим за кражу, нанесение побоев, угрозы убийством. Убитые им товарищи также ранее имели проблемы с законом. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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