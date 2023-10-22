Челябинец убил друзей кочергой и ножом

Пьяная вечеринка закончилась двойным убийством Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В деревне Мавлютова Челябинской области местный житель после пьяной вечеринки убил двух своих друзей. Как 23 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в качестве оружия он использовал кочергу и нож.

«Мужчина выпивал с одним из друзей. В разгар вечеринки между ними произошел конфликт. Вооружившись кочергой, он нанес другу несколько ударов, ставших смертельными», — рассказал источник.

После он встретился с другим своим знакомым. Однако и с ним посиделки не задались, мужчины начали ссориться. Второго друга ждала такая же судьба, что и первого — собутыльник забил его до смерти кочергой и ножом.

По данным URA.RU, сейчас нападавший задержан. После установления его личности удалось выяснить что он был судим за кражу, нанесение побоев, угрозы убийством. Убитые им товарищи также ранее имели проблемы с законом.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.