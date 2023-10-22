22 октября 2023
21 октября 2023

ФАС предупредила мэра Нижневартовска о недопустимости махинаций с контрактами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС отреагировала на высказывание мэра о формировании контрактной документации (архивное фото) Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО предупредило мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко о недопустимости махинаций с контрактами. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«ФАС предупредила мэра Нижневартовска Кощенко о недопущении махинаций с контрактами. На встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и жителями города он заявил, что мэрия формирует конкурсные процедуры по автобусным перевозкам так, чтобы выиграть аукцион мог подрядчик, акции которого принадлежит муниципалитету. ФАС усмотрела в его высказывании признаки нарушения антимонопольного законодательства», — сообщил инсайдер.

Мэр Нижневартовска на встрече с главой региона рассказал о формировании конкурсной документации, что и стало причиной проверки. «Мы на сегодня создаем те условия, чтобы наши транспортные организации продолжали выполнять соответствующие [работы] <…> Мы как раз, наоборот, формируем так конкурсные процедуры…» — рассказал Кощенко. Как пояснил источник, ФАС напомнила мэру, что рынок перевозок всегда был высококонкурентным и что любые действия, ограничивающие конкуренцию, нарушают закон.

В управление ФАС по ХМАО и мэрию Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются.

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Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО предупредило мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко о недопустимости махинаций с контрактами. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «ФАС предупредила мэра Нижневартовска Кощенко о недопущении махинаций с контрактами. На встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и жителями города он заявил, что мэрия формирует конкурсные процедуры по автобусным перевозкам так, чтобы выиграть аукцион мог подрядчик, акции которого принадлежит муниципалитету. ФАС усмотрела в его высказывании признаки нарушения антимонопольного законодательства», — сообщил инсайдер. Мэр Нижневартовска на встрече с главой региона рассказал о формировании конкурсной документации, что и стало причиной проверки. «Мы на сегодня создаем те условия, чтобы наши транспортные организации продолжали выполнять соответствующие [работы] <…> Мы как раз, наоборот, формируем так конкурсные процедуры…» — рассказал Кощенко. Как пояснил источник, ФАС напомнила мэру, что рынок перевозок всегда был высококонкурентным и что любые действия, ограничивающие конкуренцию, нарушают закон. В управление ФАС по ХМАО и мэрию Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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