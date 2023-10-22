В ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу

В отношении мужчины, напавшего на школьницу в Сургуте, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РВ по ХМАО.
«По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено после сообщения жителей города о нападении неизвестного на школьницу в подъезде. После проведенной проверки, организованной силовиками, подозреваемый был задержан.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали мужчину, напавшего на школьницу. Его подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.
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