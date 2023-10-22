22 октября 2023
21 октября 2023

В ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину подозревают в насильственных действиях Фото:

В отношении мужчины, напавшего на школьницу в Сургуте, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РВ по ХМАО.

«По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено после сообщения жителей города о нападении неизвестного на школьницу в подъезде. После проведенной проверки, организованной силовиками, подозреваемый был задержан.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали мужчину, напавшего на школьницу. Его подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.

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В отношении мужчины, напавшего на школьницу в Сургуте, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РВ по ХМАО. «По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело было возбуждено после сообщения жителей города о нападении неизвестного на школьницу в подъезде. После проведенной проверки, организованной силовиками, подозреваемый был задержан. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали мужчину, напавшего на школьницу. Его подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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