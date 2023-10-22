В ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу

23 октября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Мужчину подозревают в насильственных действиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении мужчины, напавшего на школьницу в Сургуте, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РВ по ХМАО. «По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело было возбуждено после сообщения жителей города о нападении неизвестного на школьницу в подъезде. После проведенной проверки, организованной силовиками, подозреваемый был задержан. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали мужчину, напавшего на школьницу. Его подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.

В отношении мужчины, напавшего на школьницу в Сургуте, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РВ по ХМАО. «По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело было возбуждено после сообщения жителей города о нападении неизвестного на школьницу в подъезде. После проведенной проверки, организованной силовиками, подозреваемый был задержан. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали мужчину, напавшего на школьницу. Его подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.