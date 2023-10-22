В Сургуте задержали мужчину, напавшего на школьницу

В Сургуте силовики задержали мужчину, которого жители обвинили в нападении на школьницу. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур.
«Разбирательством занимается Следственный комитет. Мужчина подозреваются в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней», — сообщил собеседник.
Причиной задержания стали сообщения в домовых чатах города о том, что в городе орудует педофил и уже напал на ребенка. По данному факту была организована проверка, в результате которой силовики вышли на подозреваемого. За разъяснениями URA.RU обратилось в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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