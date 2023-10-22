В Сургуте задержали мужчину, напавшего на школьницу

23 октября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Задержали подозреваемого сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте силовики задержали мужчину, которого жители обвинили в нападении на школьницу. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур. «Разбирательством занимается Следственный комитет. Мужчина подозреваются в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней», — сообщил собеседник. Причиной задержания стали сообщения в домовых чатах города о том, что в городе орудует педофил и уже напал на ребенка. По данному факту была организована проверка, в результате которой силовики вышли на подозреваемого. За разъяснениями URA.RU обратилось в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В Сургуте силовики задержали мужчину, которого жители обвинили в нападении на школьницу. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур. «Разбирательством занимается Следственный комитет. Мужчина подозреваются в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней», — сообщил собеседник. Причиной задержания стали сообщения в домовых чатах города о том, что в городе орудует педофил и уже напал на ребенка. По данному факту была организована проверка, в результате которой силовики вышли на подозреваемого. За разъяснениями URA.RU обратилось в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.