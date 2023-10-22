22 октября 2023
21 октября 2023

В Сургуте задержали мужчину, напавшего на школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Задержали подозреваемого сотрудники полиции Фото:

В Сургуте силовики задержали мужчину, которого жители обвинили в нападении на школьницу. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур.

«Разбирательством занимается Следственный комитет. Мужчина подозреваются в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней», — сообщил собеседник.

Причиной задержания стали сообщения в домовых чатах города о том, что в городе орудует педофил и уже напал на ребенка. По данному факту была организована проверка, в результате которой силовики вышли на подозреваемого. За разъяснениями URA.RU обратилось в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

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В Сургуте силовики задержали мужчину, которого жители обвинили в нападении на школьницу. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур. «Разбирательством занимается Следственный комитет. Мужчина подозреваются в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней», — сообщил собеседник. Причиной задержания стали сообщения в домовых чатах города о том, что в городе орудует педофил и уже напал на ребенка. По данному факту была организована проверка, в результате которой силовики вышли на подозреваемого. За разъяснениями URA.RU обратилось в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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