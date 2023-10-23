Власти Златоуста изменят облик исторического центра

23 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Часть реконструкции улицы Ленина будет связана с благоустройством пешеходных зон Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэрия Златоуста (Челябинская область) изменит облик исторического центра города. Как URA.RU заявили в пресс-службе муниципалитета, комплексная реконструкция улицы Ленина начнется весной 2024 года. «Исторический центр Златоуста, улицу Ленина, ждет комплексная реконструкция. Весной 2024 года, в первую очередь, здесь начнется глобальный ремонт ливневых канализаций и пешеходных тротуаров от площади III Интернационала до снесенного здания „стрелки“», — уточнили URA.RU в мэрии. Начало работ положили летом. На средства по линии нацпроекта «Жилье и городская среда» преображают сквер у памятника юным бойцам за власть Советов. Откопали ливневки, простоявшие несколько десятилетий под слоем мусора и отсева. Также вскрыли 46 колодцев: часть подняли, а другую опустили до уровня проезжей части. В настоящее время готов проект тротуаров по четной и нечетной стороне. Их выполнят с озеленением и освещением. Сметная стоимость работ составит порядка 17 млн рублей.

Мэрия Златоуста (Челябинская область) изменит облик исторического центра города. Как URA.RU заявили в пресс-службе муниципалитета, комплексная реконструкция улицы Ленина начнется весной 2024 года. «Исторический центр Златоуста, улицу Ленина, ждет комплексная реконструкция. Весной 2024 года, в первую очередь, здесь начнется глобальный ремонт ливневых канализаций и пешеходных тротуаров от площади III Интернационала до снесенного здания „стрелки“», — уточнили URA.RU в мэрии. Начало работ положили летом. На средства по линии нацпроекта «Жилье и городская среда» преображают сквер у памятника юным бойцам за власть Советов. Откопали ливневки, простоявшие несколько десятилетий под слоем мусора и отсева. Также вскрыли 46 колодцев: часть подняли, а другую опустили до уровня проезжей части. В настоящее время готов проект тротуаров по четной и нечетной стороне. Их выполнят с озеленением и освещением. Сметная стоимость работ составит порядка 17 млн рублей.