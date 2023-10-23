Власти Златоуста изменят облик исторического центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Повторная укладка дорожной плитки на проспекте Ленина. Екатеринбург
Часть реконструкции улицы Ленина будет связана с благоустройством пешеходных зон Фото:

Мэрия Златоуста (Челябинская область) изменит облик исторического центра города. Как URA.RU заявили в пресс-службе муниципалитета, комплексная реконструкция улицы Ленина начнется весной 2024 года.

«Исторический центр Златоуста, улицу Ленина, ждет комплексная реконструкция. Весной 2024 года, в первую очередь, здесь начнется глобальный ремонт ливневых канализаций и пешеходных тротуаров от площади III Интернационала до снесенного здания „стрелки“», — уточнили URA.RU в мэрии.

Начало работ положили летом. На средства по линии нацпроекта «Жилье и городская среда» преображают сквер у памятника юным бойцам за власть Советов. Откопали ливневки, простоявшие несколько десятилетий под слоем мусора и отсева. Также вскрыли 46 колодцев: часть подняли, а другую опустили до уровня проезжей части.

В настоящее время готов проект тротуаров по четной и нечетной стороне. Их выполнят с озеленением и освещением. Сметная стоимость работ составит порядка 17 млн рублей.

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Мэрия Златоуста (Челябинская область) изменит облик исторического центра города. Как URA.RU заявили в пресс-службе муниципалитета, комплексная реконструкция улицы Ленина начнется весной 2024 года. «Исторический центр Златоуста, улицу Ленина, ждет комплексная реконструкция. Весной 2024 года, в первую очередь, здесь начнется глобальный ремонт ливневых канализаций и пешеходных тротуаров от площади III Интернационала до снесенного здания „стрелки“», — уточнили URA.RU в мэрии. Начало работ положили летом. На средства по линии нацпроекта «Жилье и городская среда» преображают сквер у памятника юным бойцам за власть Советов. Откопали ливневки, простоявшие несколько десятилетий под слоем мусора и отсева. Также вскрыли 46 колодцев: часть подняли, а другую опустили до уровня проезжей части. В настоящее время готов проект тротуаров по четной и нечетной стороне. Их выполнят с озеленением и освещением. Сметная стоимость работ составит порядка 17 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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