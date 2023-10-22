22 октября 2023

Столб дыма от большого пожара виден в нескольких районах Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
На улице Механической горят гаражные боксы Фото:

В Челябинске 23 октября на улице Механической вспыхнул крупный пожар. Черный дым навис над промзоной и виден жителям нескольких районов города.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на ликвидации пожара по улице Механической. Горят два гаражных бокса», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что информация будет уточняться. Данных о пострадавших нет.

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В Челябинске 23 октября на улице Механической вспыхнул крупный пожар. Черный дым навис над промзоной и виден жителям нескольких районов города. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на ликвидации пожара по улице Механической. Горят два гаражных бокса», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве добавили, что информация будет уточняться. Данных о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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