На улице Механической горят гаражные боксы
В Челябинске 23 октября на улице Механической вспыхнул крупный пожар. Черный дым навис над промзоной и виден жителям нескольких районов города.
«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на ликвидации пожара по улице Механической. Горят два гаражных бокса», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве добавили, что информация будет уточняться. Данных о пострадавших нет.
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