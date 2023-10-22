Столб дыма от большого пожара виден в нескольких районах Челябинска. Видео

23 октября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

На улице Механической горят гаражные боксы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 23 октября на улице Механической вспыхнул крупный пожар. Черный дым навис над промзоной и виден жителям нескольких районов города. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на ликвидации пожара по улице Механической. Горят два гаражных бокса», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве добавили, что информация будет уточняться. Данных о пострадавших нет.

В Челябинске 23 октября на улице Механической вспыхнул крупный пожар. Черный дым навис над промзоной и виден жителям нескольких районов города. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на ликвидации пожара по улице Механической. Горят два гаражных бокса», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве добавили, что информация будет уточняться. Данных о пострадавших нет.