В Свердловской области завершился пожароопасный сезон

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Учения по тушению торфяных пожаров. Свердловская область, проливка, тушение торфяника, тушение торфяного пожара
В регионе снизилась среднесуточная температура Фото:

В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписал глава министерства природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Сотрудники лесничеств и лесных парков и заповедников начинают подводить итоги прошедшего пожароопасного периода. „Уральская авиабаза“ переходит на межсезонный режим работы, обеспечивает техническое обслуживание, необходимый ремонт и консервацию лесопожарной техники и средств пожаротушения», — рассказал Денис Мамонтов.

Такое решение приняли в связи с понижением среднесуточной температуры в регионе и снижением пожарной опасности в лесах. Пожароопасный сезон в Свердловской области в этом году был объявлен 15 апреля.

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В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписал глава министерства природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Сотрудники лесничеств и лесных парков и заповедников начинают подводить итоги прошедшего пожароопасного периода. „Уральская авиабаза“ переходит на межсезонный режим работы, обеспечивает техническое обслуживание, необходимый ремонт и консервацию лесопожарной техники и средств пожаротушения», — рассказал Денис Мамонтов. Такое решение приняли в связи с понижением среднесуточной температуры в регионе и снижением пожарной опасности в лесах. Пожароопасный сезон в Свердловской области в этом году был объявлен 15 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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