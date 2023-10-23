В Свердловской области завершился пожароопасный сезон

23 октября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

В регионе снизилась среднесуточная температура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписал глава министерства природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Сотрудники лесничеств и лесных парков и заповедников начинают подводить итоги прошедшего пожароопасного периода. „Уральская авиабаза“ переходит на межсезонный режим работы, обеспечивает техническое обслуживание, необходимый ремонт и консервацию лесопожарной техники и средств пожаротушения», — рассказал Денис Мамонтов. Такое решение приняли в связи с понижением среднесуточной температуры в регионе и снижением пожарной опасности в лесах. Пожароопасный сезон в Свердловской области в этом году был объявлен 15 апреля.

В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписал глава министерства природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Сотрудники лесничеств и лесных парков и заповедников начинают подводить итоги прошедшего пожароопасного периода. „Уральская авиабаза“ переходит на межсезонный режим работы, обеспечивает техническое обслуживание, необходимый ремонт и консервацию лесопожарной техники и средств пожаротушения», — рассказал Денис Мамонтов. Такое решение приняли в связи с понижением среднесуточной температуры в регионе и снижением пожарной опасности в лесах. Пожароопасный сезон в Свердловской области в этом году был объявлен 15 апреля.