Армия Израиля назвала точное количество заложников у ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил, что ХАМАС удерживает 222 заложника

23 октября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Среди заложников у ХАМАС много иностранцев Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС удерживает 222 заложника. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари. «Военные уже уведомили семьи 222 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», — пишет издание The Times of Israel , ссылаясь на заявление Хагари. По его словам, в это число входит немалое количество иностранных граждан. При этом на вопрос о переносе наземной операции Израиля в секторе Газа ради освобождения заложников контр-адмирал ответил: «Мы работаем всеми способами, чтобы освободить заложников и вернуть их домой». Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил, что война между Израилем и ХАМАС закончится только тогда, когда боевики сдадутся и освободят всех заложников. При ином исходе Израиль будет вынужден проводить наземную операцию в Газе.

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС удерживает 222 заложника. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари. «Военные уже уведомили семьи 222 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», — пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на заявление Хагари. По его словам, в это число входит немалое количество иностранных граждан. При этом на вопрос о переносе наземной операции Израиля в секторе Газа ради освобождения заложников контр-адмирал ответил: «Мы работаем всеми способами, чтобы освободить заложников и вернуть их домой». Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил, что война между Израилем и ХАМАС закончится только тогда, когда боевики сдадутся и освободят всех заложников. При ином исходе Израиль будет вынужден проводить наземную операцию в Газе.