Армия Израиля назвала точное количество заложников у ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил, что ХАМАС удерживает 222 заложника
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Среди заложников у ХАМАС много иностранцев Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС удерживает 222 заложника. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

«Военные уже уведомили семьи 222 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», — пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на заявление Хагари. По его словам, в это число входит немалое количество иностранных граждан. При этом на вопрос о переносе наземной операции Израиля в секторе Газа ради освобождения заложников контр-адмирал ответил: «Мы работаем всеми способами, чтобы освободить заложников и вернуть их домой».

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил, что война между Израилем и ХАМАС закончится только тогда, когда боевики сдадутся и освободят всех заложников. При ином исходе Израиль будет вынужден проводить наземную операцию в Газе.

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Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС удерживает 222 заложника. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари. «Военные уже уведомили семьи 222 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», — пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на заявление Хагари. По его словам, в это число входит немалое количество иностранных граждан. При этом на вопрос о переносе наземной операции Израиля в секторе Газа ради освобождения заложников контр-адмирал ответил: «Мы работаем всеми способами, чтобы освободить заложников и вернуть их домой». Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил, что война между Израилем и ХАМАС закончится только тогда, когда боевики сдадутся и освободят всех заложников. При ином исходе Израиль будет вынужден проводить наземную операцию в Газе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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