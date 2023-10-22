В армии Израиля назвали единственный способ закончить войну на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ: Израиль закончит войну, если боевики сдадутся и освободят заложников

23 октября 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Война между ЦАХАЛ и ХАМАС завершится, если палестинские боевики сдадутся, объявил Джонатан Конрикус Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС может закончиться, если последние сдадутся и вернут заложников. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус. «Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, <…> вернул бы наших заложников и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы», — подчеркнул Джонатан Конрикус в разговоре с ABC. Он добавил, что в настоящий момент боевики ХАМАС удерживают в заложниках 212 человек. По его мнению, если боевики не пойдут навстречу Израилю, то армия обороны страны будет вынуждена провести наземную операцию. Война между Израилем и палестинскими боевиками из сектора Газа началась 7 октября. В тот день ХАМАС сначала обстреляли еврейское государство ракетами, а потом проникли на его территорию. В ответ на это ЦАХАЛ объявил о начале операции «Железные мечи», которая переросла в полномасштабную войну. Израиль, в числе прочего, нанес удары по мечети и жилым домам в секторе Газа, сообщает Life . Министр обороны Израиля Йоав Галлант спрогнозировал, что военная операция может продлиться до трех месяцев. Он также пообещал, что боевики ХАМАС будут уничтожены. Однако есть мнение, что Израиль не закончит войну, даже если начнет переговоры с Палестиной по освобождению заложников, передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС может закончиться, если последние сдадутся и вернут заложников. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус. «Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, <…> вернул бы наших заложников и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы», — подчеркнул Джонатан Конрикус в разговоре с ABC. Он добавил, что в настоящий момент боевики ХАМАС удерживают в заложниках 212 человек. По его мнению, если боевики не пойдут навстречу Израилю, то армия обороны страны будет вынуждена провести наземную операцию. Война между Израилем и палестинскими боевиками из сектора Газа началась 7 октября. В тот день ХАМАС сначала обстреляли еврейское государство ракетами, а потом проникли на его территорию. В ответ на это ЦАХАЛ объявил о начале операции «Железные мечи», которая переросла в полномасштабную войну. Израиль, в числе прочего, нанес удары по мечети и жилым домам в секторе Газа, сообщает Life. Министр обороны Израиля Йоав Галлант спрогнозировал, что военная операция может продлиться до трех месяцев. Он также пообещал, что боевики ХАМАС будут уничтожены. Однако есть мнение, что Израиль не закончит войну, даже если начнет переговоры с Палестиной по освобождению заложников, передает MK.RU.