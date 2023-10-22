Тюменских приставов ждет проверка из Москвы

В тюменском УФССП готовятся к проверке из Москвы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

До конца 2023 года в УФССП по Тюменской области пройдет проверка, организованная центральным управлением ведомства. Об этом URA.RU сообщили источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Ожидается, что до конца текущего года в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области пройдет большая проверка. Для этого приедет комиссия из Москвы. Причина — низкие показатели эффективности УФССП по Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что вопросы к руководству УФССП по Тюменской области также могут возникнуть из-за кадрового дефицита. «В региональном отделении тюменского управления ФССП есть определенные проблемы с кадрами. В ведомстве они наблюдаются достаточно продолжительное время», — добавил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу УФССП по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что судебные приставы-исполнители УФССП по Тюменской области стали чаще увольняться с работы. По данным источников URA.RU, это связано, в частности, с тяжелыми условиями труда.