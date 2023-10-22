22 октября 2023

Тюменских приставов ждет проверка из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, пристав
В тюменском УФССП готовятся к проверке из Москвы Фото:

До конца 2023 года в УФССП по Тюменской области пройдет проверка, организованная центральным управлением ведомства. Об этом URA.RU сообщили источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Ожидается, что до конца текущего года в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области пройдет большая проверка. Для этого приедет комиссия из Москвы. Причина — низкие показатели эффективности УФССП по Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что вопросы к руководству УФССП по Тюменской области также могут возникнуть из-за кадрового дефицита. «В региональном отделении тюменского управления ФССП есть определенные проблемы с кадрами. В ведомстве они наблюдаются достаточно продолжительное время», — добавил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу УФССП по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что судебные приставы-исполнители УФССП по Тюменской области стали чаще увольняться с работы. По данным источников URA.RU, это связано, в частности, с тяжелыми условиями труда.

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До конца 2023 года в УФССП по Тюменской области пройдет проверка, организованная центральным управлением ведомства. Об этом URA.RU сообщили источник, близкий к правоохранительным структурам. «Ожидается, что до конца текущего года в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области пройдет большая проверка. Для этого приедет комиссия из Москвы. Причина — низкие показатели эффективности УФССП по Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что вопросы к руководству УФССП по Тюменской области также могут возникнуть из-за кадрового дефицита. «В региональном отделении тюменского управления ФССП есть определенные проблемы с кадрами. В ведомстве они наблюдаются достаточно продолжительное время», — добавил инсайдер URA.RU. В пресс-службу УФССП по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что судебные приставы-исполнители УФССП по Тюменской области стали чаще увольняться с работы. По данным источников URA.RU, это связано, в частности, с тяжелыми условиями труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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