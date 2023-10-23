Предприниматели из Екатеринбурга готовы платить сотни тысяч за помощь с бизнесом

Чаще всего предприниматели в Екатеринбурге ищут наставников через знакомых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четверть от всех екатеринбургских бизнесменов готовы заплатить от 20 до 50 тысяч рублей за одну сессию с наставником. 18% респондентов готовы инвестировать до 100 тысяч рублей, 12% согласны отдать до 200 тысяч рублей, а 4% респондентов — более 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал основатель бизнес-клуба «Атланты».

«Четверть предпринимателей уже обратились к ментору в этом году и еще столько же планируют взять консультацию до конца года», — поделился собеседник. Владельцы компаний стали больше отмечать значимость наставничества и его влияние на успешность и рост их бизнеса.

Чаще всего наставников предпочитают искать через рекомендации знакомых (25%), в социальных сетях (21%), через специализированные компании (16%), но многие также ищут их на деловых мероприятиях (12%). Больше всего предприниматели из Екатеринбурга оценивают при выборе наставника его опыт в найме (22%). Другие аспекты, такие как опыт в бизнесе (20%), уровень успеха специалиста (17%) и жизненный опыт ментора (16%) тоже имеют значение.