22 октября 2023

У завода жены курганского депутата Исламова новый владелец. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, растительное масло, супермаркет
Маслозавод жены депутата Исламова «КЗРМ» сменил владельца Фото:

На Курганском завод растительных масел («КЗРМ»), который принадлежит жене депутата областной думы Марата Исламова Любови Исламовой, появился новый владелец. Учредителем с долей в 65% стала компания «Гранит», занимающаяся предоставлением займов и кредитов. Информация об этом размещена на сервисе СБИС.

«История изменения долей. ООО „Гранит“ с 13.10.23 является владельцем „КЗРМ“. Доля учредителя составляет 65%. Остальные 35% принадлежат Любови Исламовой», — говорится в документе. При этом указано, что Исламова является бенефициаром, поскольку компания «Гранит» находится под ее владением.

URA.RU направило запрос на предприятие, чтобы выяснить, с чем связаны изменения в составе учредителей. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что курганский маслозавод «КЗРМ» в 2,5 раза увеличил выручку. По данным на 2022 года, доходы предприятия выросли почти на один млрд рублей. Также сообщалось, что агрокомплекс семьи депутата курганской облдумы Марата Исламова за год увеличил чистую прибыль в два раза — с 24,1 до 46,6 млн рублей.

Новым владельцем маслозавода «КЗРМ» стала компания ООО «Гранит»
Новым владельцем маслозавода «КЗРМ» стала компания ООО «Гранит»

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Курганском завод растительных масел («КЗРМ»), который принадлежит жене депутата областной думы Марата Исламова Любови Исламовой, появился новый владелец. Учредителем с долей в 65% стала компания «Гранит», занимающаяся предоставлением займов и кредитов. Информация об этом размещена на сервисе СБИС. «История изменения долей. ООО „Гранит“ с 13.10.23 является владельцем „КЗРМ“. Доля учредителя составляет 65%. Остальные 35% принадлежат Любови Исламовой», — говорится в документе. При этом указано, что Исламова является бенефициаром, поскольку компания «Гранит» находится под ее владением. URA.RU направило запрос на предприятие, чтобы выяснить, с чем связаны изменения в составе учредителей. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что курганский маслозавод «КЗРМ» в 2,5 раза увеличил выручку. По данным на 2022 года, доходы предприятия выросли почти на один млрд рублей. Также сообщалось, что агрокомплекс семьи депутата курганской облдумы Марата Исламова за год увеличил чистую прибыль в два раза — с 24,1 до 46,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...