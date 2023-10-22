Маслозавод жены депутата Исламова «КЗРМ» сменил владельца Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Курганском завод растительных масел («КЗРМ»), который принадлежит жене депутата областной думы Марата Исламова Любови Исламовой, появился новый владелец. Учредителем с долей в 65% стала компания «Гранит», занимающаяся предоставлением займов и кредитов. Информация об этом размещена на сервисе СБИС.

«История изменения долей. ООО „Гранит“ с 13.10.23 является владельцем „КЗРМ“. Доля учредителя составляет 65%. Остальные 35% принадлежат Любови Исламовой», — говорится в документе. При этом указано, что Исламова является бенефициаром, поскольку компания «Гранит» находится под ее владением.

URA.RU направило запрос на предприятие, чтобы выяснить, с чем связаны изменения в составе учредителей. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что курганский маслозавод «КЗРМ» в 2,5 раза увеличил выручку. По данным на 2022 года, доходы предприятия выросли почти на один млрд рублей. Также сообщалось, что агрокомплекс семьи депутата курганской облдумы Марата Исламова за год увеличил чистую прибыль в два раза — с 24,1 до 46,6 млн рублей.