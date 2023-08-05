Агрокомплекс семьи депутата курганской облдумы Марата Исламова в два раза увеличил прибыль

Агрокомплекс «Каргапольский» в Курганской области увеличил прибыль и выручку в два раза Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Агрокомплекс «Каргапольский», которым владеет семья депутата Курганской областной думы Марата Исламова, в два раза увеличил чистую прибыль. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль ООО «Агрокомплекс «Каргапольский» за 2021 год: 24 млн 107 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 46 млн 615 тысяч рублей», — указано в финотчете.

Согласно СБИС, выручка агрокомплекса выросла с 84 млн 526 тысяч рублей (2021 год) до 242 млн 371 тысячи рублей (2022 год). Учредителями ООО «Агрокомплекс «Каргапольский» являются ООО «Агрокомплекс «Кургансемена»» (60% в уставном капитале) и АО «Кургансемена» (40% в уставном капитале).

На странице агрохолдинга «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте» написано, что средняя урожайность в ООО «Агрокомплекс «Каргапольский» за 2022 год составила 40 ц/га, а отдельные культуры превысили показатель в 50 ц/га.

Ранее Курганский завод растительных масел (КЗРМ), который находится в селе Менщиково Кетовского округа (Курганская область) увеличил выручку в 2,5 раза. Предприятие, принадлежащее жене депутата областной думы Марата Исламова Любови Исламовой, за прошлый год заработало около 900 миллионов рублей.