Завод жены курганского депутата заработал около млрд рублей

Курганский маслозавод «КЗРМ» в 2,5 раза увеличил выручку

Курганский завод по производству масла увеличил выручку почти на 900 млн рублей Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Курганский завод растительных масел (КЗРМ), который принадлежит жене депутата областной думы Марата Исламова Любови Исламовой, за прошлый год заработал порядка 900 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финотчете предприятия.

«ООО „КЗРМ“. Выручка за 2022 год: 1 343 121 000 рублей. Выручка за 2021 год: 497 487 000 рублей», — говорится в отчете о финансовых результатах, опубликованном в сервисе СБИС. Чистая прибыль за прошлый год составила около 61 млн рублей. За аналогичный период 2021 года было заработано всего 3,5 млн рублей.

По данным СБИС, предприятие ООО «КЗРМ» находится в селе Менщиково Кетовского округа (Курганская область). Стоимость бизнеса составляет почти 119 млн рублей. Основной вид деятельности завода: производство нерафинированных растительных масел и их фракций.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу предприятия. Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее URA.RU писало, что компания «Кургансемена», которой владеет депутат Исламов, потеряла более одного млрд выручки. По данным на 2022 год, доходы агрохолдинга составили 1,5 млрд рублей. Также вдвое сократилась чистая прибыль предприятия — со 154 млн до 351 тысячи рублей.