Глава ЯНАО Артюхов проинспектировал ямальский стенд на ВДНХ

Дмитрий Артюхов оценил готовность ямальского стенда на ВДНХ в Москве Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинспектировал подготовку ямальского стенда на ВДНХ в Москве. На выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября, москвичи и гости столицы смогут совершить интерактивное путешествие на Ямал и ознакомиться с достижениями региона за последние 20 лет, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«На стенде будут показаны красоты Ямала, ключевые нефтегазовые и инфраструктурные проекты как действующие, так и перспективные. Расскажем и о выдающихся первооткрывателях, которые приезжали осваивать Ямал из разных уголков страны и внесли огромный вклад в развитие региона, России. Мы хотим показать ниточки, которые связывают нас с каждым уголком нашей Родины», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Гости выставки смогут увидеть мультимедийное шоу о прошлом, настоящем и будущем региона, совершить виртуальное путешествие на атомном ледоколе «Ямал». Детям в формате интерактивной игры расскажут о способах добычи и переработки природного газа. Посетители смогут совершить настоящее путешествие на край земли, уверена креативный директор студии «Radugadesign» Юлия Жидкова, принимавшая участие в создании стенда.

Выставка-форум «Россия» будет работать на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. С ноября по январь на выставке пройдут дни регионов. Днем Ямала станет 23 ноября, на этот день запланирована масштабная программа.

Дмитрий Артюхов осмотрел ямальский стенд на ВДНХ Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/gubernator-otsenil-podgotovku-yamalskogo-stenda-k-vystavke-forumu-rossiya/

Фрагмент ямальского стенда на ВДНХ Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/gubernator-otsenil-podgotovku-yamalskogo-stenda-k-vystavke-forumu-rossiya/