22 октября 2023
21 октября 2023

Артюхов отправит москвичей в интерактивное путешествие по ЯНАО. Фото

Глава ЯНАО Артюхов проинспектировал ямальский стенд на ВДНХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов оценил готовность ямальского стенда на ВДНХ в Москве Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинспектировал подготовку ямальского стенда на ВДНХ в Москве. На выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября, москвичи и гости столицы смогут совершить интерактивное путешествие на Ямал и ознакомиться с достижениями региона за последние 20 лет, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«На стенде будут показаны красоты Ямала, ключевые нефтегазовые и инфраструктурные проекты как действующие, так и перспективные. Расскажем и о выдающихся первооткрывателях, которые приезжали осваивать Ямал из разных уголков страны и внесли огромный вклад в развитие региона, России. Мы хотим показать ниточки, которые связывают нас с каждым уголком нашей Родины», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Гости выставки смогут увидеть мультимедийное шоу о прошлом, настоящем и будущем региона, совершить виртуальное путешествие на атомном ледоколе «Ямал». Детям в формате интерактивной игры расскажут о способах добычи и переработки природного газа. Посетители смогут совершить настоящее путешествие на край земли, уверена креативный директор студии «Radugadesign» Юлия Жидкова, принимавшая участие в создании стенда.

Выставка-форум «Россия» будет работать на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. С ноября по январь на выставке пройдут дни регионов. Днем Ямала станет 23 ноября, на этот день запланирована масштабная программа.

Дмитрий Артюхов осмотрел ямальский стенд на ВДНХ
Дмитрий Артюхов осмотрел ямальский стенд на ВДНХ
Фото:

Фрагмент ямальского стенда на ВДНХ
Фрагмент ямальского стенда на ВДНХ
Фото:
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинспектировал подготовку ямальского стенда на ВДНХ в Москве. На выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября, москвичи и гости столицы смогут совершить интерактивное путешествие на Ямал и ознакомиться с достижениями региона за последние 20 лет, сообщает пресс-служба окружного правительства. «На стенде будут показаны красоты Ямала, ключевые нефтегазовые и инфраструктурные проекты как действующие, так и перспективные. Расскажем и о выдающихся первооткрывателях, которые приезжали осваивать Ямал из разных уголков страны и внесли огромный вклад в развитие региона, России. Мы хотим показать ниточки, которые связывают нас с каждым уголком нашей Родины», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Гости выставки смогут увидеть мультимедийное шоу о прошлом, настоящем и будущем региона, совершить виртуальное путешествие на атомном ледоколе «Ямал». Детям в формате интерактивной игры расскажут о способах добычи и переработки природного газа. Посетители смогут совершить настоящее путешествие на край земли, уверена креативный директор студии «Radugadesign» Юлия Жидкова, принимавшая участие в создании стенда. Выставка-форум «Россия» будет работать на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. С ноября по январь на выставке пройдут дни регионов. Днем Ямала станет 23 ноября, на этот день запланирована масштабная программа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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