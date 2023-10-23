Из-за атак Израиля на сектор Газа погибло более 5 тысяч человек

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Больше пяти тысяч человек погибли от израильских атак, заявили в палестинском минздраве Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа количество граждан, погибших из-за израильских ударов, превысило пять тысяч человек. Об этом сообщили в минздраве Палестины.

«Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа превысило пять тысяч», — говорится в сообщении. Данные передает РИА Новости.

Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. С тех пор Иерусалим неоднократно наносил удары по сектору Газа. Так, в СМИ писали, что израильские военные в ночь на 23 октября нанесли удары по территории города рядом с больницей Аль-Кудс и медицинским комплексом Аль-Шифа, передает MK.RU.

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В секторе Газа количество граждан, погибших из-за израильских ударов, превысило пять тысяч человек. Об этом сообщили в минздраве Палестины. «Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа превысило пять тысяч», — говорится в сообщении. Данные передает РИА Новости. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. С тех пор Иерусалим неоднократно наносил удары по сектору Газа. Так, в СМИ писали, что израильские военные в ночь на 23 октября нанесли удары по территории города рядом с больницей Аль-Кудс и медицинским комплексом Аль-Шифа, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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