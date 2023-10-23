Из-за атак Израиля на сектор Газа погибло более 5 тысяч человек

Больше пяти тысяч человек погибли от израильских атак, заявили в палестинском минздраве
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В секторе Газа количество граждан, погибших из-за израильских ударов, превысило пять тысяч человек. Об этом сообщили в минздраве Палестины.
«Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа превысило пять тысяч», — говорится в сообщении. Данные передает РИА Новости.
Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. С тех пор Иерусалим неоднократно наносил удары по сектору Газа. Так, в СМИ писали, что израильские военные в ночь на 23 октября нанесли удары по территории города рядом с больницей Аль-Кудс и медицинским комплексом Аль-Шифа, передает
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!