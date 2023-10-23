Умер бывший защитник «Динамо» Дмитрий Суханов

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Клипарт. Магнитогорск, коньки, хоккей, спортивная трибуна
Причиной смерти хоккеиста стала, предположительно, сердечная недостаточность Фото:

Скончался бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Суханов. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«В Москве умер известный хоккеист „Динамо“ Дмитрий Суханов», — передает telegram-канал Shot. По данным канала, причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность.

Суханову было 49 лет. Последнее время он жаловался на низкое давление и с трудом передвигался. Спортивную карьеру он завершил в 1997 году, после 2014 года работал тренером.

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Скончался бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Суханов. Об этом сообщили в telegram-каналах. «В Москве умер известный хоккеист „Динамо“ Дмитрий Суханов», — передает telegram-канал Shot. По данным канала, причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность. Суханову было 49 лет. Последнее время он жаловался на низкое давление и с трудом передвигался. Спортивную карьеру он завершил в 1997 году, после 2014 года работал тренером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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