Умер бывший защитник «Динамо» Дмитрий Суханов

Причиной смерти хоккеиста стала, предположительно, сердечная недостаточность
Скончался бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Суханов. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«В Москве умер известный хоккеист „Динамо“ Дмитрий Суханов», — передает telegram-канал Shot. По данным канала, причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность.
Суханову было 49 лет. Последнее время он жаловался на низкое давление и с трудом передвигался. Спортивную карьеру он завершил в 1997 году, после 2014 года работал тренером.
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