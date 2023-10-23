WP признал, что Дугину и Татарского могли убить СБУ

23 октября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Смерть Дарьи Дугиной была организована СБУ, сообщили источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского могли убить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники написали в газете The Washington Post. Источники заявили, что бомбы для Дугиной была привезена в Россию в клетке для домашних животных, в захламленной машине, на которой ехали мать и ее 12-летняя дочь. «Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины, СБУ», — передает издание слова собеседника. Также в газете написали о причастности СБУ к смерти Татарского в одном из кафе Санкт-Петербурга. Уточняется, что при это украинская служба сотрудничала с американской разведкой. Убийство Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года. По словам знакомого журналистки, девушка возвращалась с фестиваля на автомобиле отца, в который было заложено взрывное устройство, напоминает RT. В апреле 2023 года стало известно о смерти Татарского во время творческого вечера. Ему подарили статуэтку, которая тоже была начинена взрывчаткой.

Журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского могли убить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники написали в газете The Washington Post. Источники заявили, что бомбы для Дугиной была привезена в Россию в клетке для домашних животных, в захламленной машине, на которой ехали мать и ее 12-летняя дочь. «Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины, СБУ», — передает издание слова собеседника. Также в газете написали о причастности СБУ к смерти Татарского в одном из кафе Санкт-Петербурга. Уточняется, что при это украинская служба сотрудничала с американской разведкой. Убийство Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года. По словам знакомого журналистки, девушка возвращалась с фестиваля на автомобиле отца, в который было заложено взрывное устройство, напоминает RT. В апреле 2023 года стало известно о смерти Татарского во время творческого вечера. Ему подарили статуэтку, которая тоже была начинена взрывчаткой.