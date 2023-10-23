WP признал, что Дугину и Татарского могли убить СБУ

Журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского могли убить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники написали в газете The Washington Post.
Источники заявили, что бомбы для Дугиной была привезена в Россию в клетке для домашних животных, в захламленной машине, на которой ехали мать и ее 12-летняя дочь. «Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины, СБУ», —
Также в газете написали о причастности СБУ к смерти Татарского в одном из кафе Санкт-Петербурга. Уточняется, что при это украинская служба сотрудничала с американской разведкой.
Убийство Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года. По словам знакомого журналистки, девушка возвращалась с фестиваля на автомобиле отца, в который было заложено взрывное устройство, напоминает RT. В апреле 2023 года стало известно о смерти Татарского во время творческого вечера. Ему подарили статуэтку, которая тоже была начинена взрывчаткой.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.