WP признал, что Дугину и Татарского могли убить СБУ

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, дугина дарья
Смерть Дарьи Дугиной была организована СБУ, сообщили источники Фото:

Журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского могли убить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники написали в газете The Washington Post.

Источники заявили, что бомбы для Дугиной была привезена в Россию в клетке для домашних животных, в захламленной машине, на которой ехали мать и ее 12-летняя дочь. «Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины, СБУ», — передает издание слова собеседника.

Также в газете написали о причастности СБУ к смерти Татарского в одном из кафе Санкт-Петербурга. Уточняется, что при это украинская служба сотрудничала с американской разведкой.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года. По словам знакомого журналистки, девушка возвращалась с фестиваля на автомобиле отца, в который было заложено взрывное устройство, напоминает RT. В апреле 2023 года стало известно о смерти Татарского во время творческого вечера. Ему подарили статуэтку, которая тоже была начинена взрывчаткой.

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Журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского могли убить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники написали в газете The Washington Post. Источники заявили, что бомбы для Дугиной была привезена в Россию в клетке для домашних животных, в захламленной машине, на которой ехали мать и ее 12-летняя дочь. «Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины, СБУ», — передает издание слова собеседника. Также в газете написали о причастности СБУ к смерти Татарского в одном из кафе Санкт-Петербурга. Уточняется, что при это украинская служба сотрудничала с американской разведкой. Убийство Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года. По словам знакомого журналистки, девушка возвращалась с фестиваля на автомобиле отца, в который было заложено взрывное устройство, напоминает RT. В апреле 2023 года стало известно о смерти Татарского во время творческого вечера. Ему подарили статуэтку, которая тоже была начинена взрывчаткой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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