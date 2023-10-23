Легендарный игрок из тюменской команды Якушева завершает политическую карьеру

Руководитель аппарата думы Тюмени Векшина уволилась по собственному желанию
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, якушев владимир
Владимир Якушев прощается с одной из самых опытных аппаратчиц из своей команды Фото:

Аппаратчик с сорокалетним стажем Ольга Векшина заканчивает политическую карьеру и уходит на пенсию. Она уволилась с должности руководителя аппарата Тюменской городской думы, успев поработать с экс-губернаторами Сергеем Собяниным и Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.

«Векшина уходит из думы по собственному желанию. Ее ждет пенсия», — сообщают источники агентства.

Последние 5 лет Векшина руководила аппаратом гордумы Тюмени. На должность руководителя аппарата 2018 году ее переманивал лично экс-спикер думы Евгений Заболотный. До этого много лет была заместителем мэра (в администрацию Векшина перешла с должности главы аппарата губернатора Собянина). В тюменской политике она считается человеком нынешнего полпреда УрФО Владимира Якушева.

Векшину называют теневым куратором всех выборов, которые проходили в регионе. Именно она, по данным источников URA.RU, стояла у истоков формирования и настройки тюменской избирательной системы, которая работает без сбоев вот уже много лет. До последнего времени Векшина выступала консультантом по вопросам выборных технологий, в том числе делилась опытом с чиновниками из соседних субъектов УрФО.

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Аппаратчик с сорокалетним стажем Ольга Векшина заканчивает политическую карьеру и уходит на пенсию. Она уволилась с должности руководителя аппарата Тюменской городской думы, успев поработать с экс-губернаторами Сергеем Собяниным и Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «Векшина уходит из думы по собственному желанию. Ее ждет пенсия», — сообщают источники агентства. Последние 5 лет Векшина руководила аппаратом гордумы Тюмени. На должность руководителя аппарата 2018 году ее переманивал лично экс-спикер думы Евгений Заболотный. До этого много лет была заместителем мэра (в администрацию Векшина перешла с должности главы аппарата губернатора Собянина). В тюменской политике она считается человеком нынешнего полпреда УрФО Владимира Якушева. Векшину называют теневым куратором всех выборов, которые проходили в регионе. Именно она, по данным источников URA.RU, стояла у истоков формирования и настройки тюменской избирательной системы, которая работает без сбоев вот уже много лет. До последнего времени Векшина выступала консультантом по вопросам выборных технологий, в том числе делилась опытом с чиновниками из соседних субъектов УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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