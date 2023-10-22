В Новом Уренгое сдается однокомнатная квартира за десятки тысяч рублей в сутки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в южной части города сдается в аренду однокомнатная квартира за 22 тысячи рублей в сутки. Общая площадь жилище составляет 35 м² и находится на 8 этаже дома, который находится в первом жилом районе неподалеку от аэропорта, говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито».

«Однокомнатная квартира. Красивая, светлая, чистая. В шаговой доступности ТЦ „Солнечный“, „Магнит“, „Кpaснoе и бeлое“, круглосуточный магазин „Тундровый“, мечеть. Для гостей приготовлено все для комфортного проживания. Во всех комнатах свежее постельное белье и полотенца. Бесплатный WI-FI во всей квартире. Цена аренды 20 тысяч рублей за сутки, а также залог 2 тысячи рублей», — пишет автор.

В объявлении уточняется, что в квартире 3 спальных места, заселиться можно с детьми и животными. Жилище оборудовано всей необходимой бытовой техникой и кухонной утварью. В жилом помещении совместный санузел, как бонус — ванные принадлежности, халаты и домашние тапочки.

Ранее URA.RU рассказало о продаже элитной квартиры в Новом Уренгое (ЯНАО) за 25 миллионов рублей. Ремонт выполнен из натурального мрамора и итальянской штукатурки.

Кухня в однокомнатной квартире за 22 тысячи в сутки Авито

Спальня в однокомнатной квартире за 22 тысячи в сутки Авито