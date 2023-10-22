Ушел из жизни бывший первый замгубернатора Курганской области

В Кургане скончался бывший первый замгубернатора области Логинов

23 октября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

В кургане простятся с бывшим первым замгубернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане скончался бывший первый заместитель губернатора Курганской области Николай Логинов. Об этом URA.RU рассказали родственники умершего. «Николай Логинов умер после продолжительной болезни», — сообщили члены семьи. Бывший замгубернатора скончался в возрасте 75 лет. В области Логинов отвечал за агропромышленный комплекс. Он начинал свою трудовую деятельность управляющим фермы и дослужился до директора департамента сельского хозяйства, став первым замгубернатора области при Олеге Богомолове. В 2013 году Логинов получил звание почетного гражданина Курганской области. Похоронят бывшего чиновника на кетовском кладбище. Прощание с Николаем Логиновым состоится в траурном зале №2 похоронного дома «Реквием» (г. Курган, пр. Машиностроителей, 38е) 25 октября с 10:00 до 11:00.

В Кургане скончался бывший первый заместитель губернатора Курганской области Николай Логинов. Об этом URA.RU рассказали родственники умершего. «Николай Логинов умер после продолжительной болезни», — сообщили члены семьи. Бывший замгубернатора скончался в возрасте 75 лет. В области Логинов отвечал за агропромышленный комплекс. Он начинал свою трудовую деятельность управляющим фермы и дослужился до директора департамента сельского хозяйства, став первым замгубернатора области при Олеге Богомолове. В 2013 году Логинов получил звание почетного гражданина Курганской области. Похоронят бывшего чиновника на кетовском кладбище. Прощание с Николаем Логиновым состоится в траурном зале №2 похоронного дома «Реквием» (г. Курган, пр. Машиностроителей, 38е) 25 октября с 10:00 до 11:00.