22 октября 2023

Ушел из жизни бывший первый замгубернатора Курганской области

В Кургане скончался бывший первый замгубернатора области Логинов
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с детским хирургом Грачиком Дохоляном. Курган , прощание с Грачиком Дохоляном
В кургане простятся с бывшим первым замгубернатора Фото:

В Кургане скончался бывший первый заместитель губернатора Курганской области Николай Логинов. Об этом URA.RU рассказали родственники умершего.

«Николай Логинов умер после продолжительной болезни», — сообщили члены семьи. Бывший замгубернатора скончался в возрасте 75 лет.

В области Логинов отвечал за агропромышленный комплекс. Он начинал свою трудовую деятельность управляющим фермы и дослужился до директора департамента сельского хозяйства, став первым замгубернатора области при Олеге Богомолове. В 2013 году Логинов получил звание почетного гражданина Курганской области.

Похоронят бывшего чиновника на кетовском кладбище. Прощание с Николаем Логиновым состоится в траурном зале №2 похоронного дома «Реквием» (г. Курган, пр. Машиностроителей, 38е) 25 октября с 10:00 до 11:00.

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В Кургане скончался бывший первый заместитель губернатора Курганской области Николай Логинов. Об этом URA.RU рассказали родственники умершего. «Николай Логинов умер после продолжительной болезни», — сообщили члены семьи. Бывший замгубернатора скончался в возрасте 75 лет. В области Логинов отвечал за агропромышленный комплекс. Он начинал свою трудовую деятельность управляющим фермы и дослужился до директора департамента сельского хозяйства, став первым замгубернатора области при Олеге Богомолове. В 2013 году Логинов получил звание почетного гражданина Курганской области. Похоронят бывшего чиновника на кетовском кладбище. Прощание с Николаем Логиновым состоится в траурном зале №2 похоронного дома «Реквием» (г. Курган, пр. Машиностроителей, 38е) 25 октября с 10:00 до 11:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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