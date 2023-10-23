Челябинский депутат поддержал возврат к распределению выпускников медвузов

23 октября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Депутат ЗСО Александр Журавлев заявил, что после вуза выпускники-медики должны три года отработать по распределению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Александр Журавлев высказался в поддержку идеи о возврате к государственному распределению выпускников медицинских вузов. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ЗСО. «Страна огромная, вузов не так много, мы много выпускаем медицинских специалистов, но, к сожалению, единицы доезжают до рабочих мест, и это неправильно. Молодой врач, учившийся на бюджете, должен отработать три года по распределению», — цитирует депутата пресс-служба. Журавлев заявил, что вопрос нехватки врачей в отдаленных территориях скорее всего будет решаться на федеральном уровне, путем возвращения к государственному распределению. Он отметил, что в мае этого года в Государственную Думу РФ внесен законопроект, в котором предлагается ввести систему государственного распределения. Также депутат напомнил, что такая система в стране существовала и была отменена после того, как Россия вошла в Болонское соглашение. В то же время в Белоруссии, а также в ряде стран Евросоюза система госраспределения сохранилась. Также Журавлев напомнил о действующих мерах по привлечению специалистов в отдаленные территории. Для привлечения молодых врачей на работу в сельские территории и малые города был разработан целый комплекс мер, одной из таких стала программа «Земский доктор». Это федеральный проект, он начал работать с 2012 года и успешно реализуется в нашем регионе. За одиннадцать лет в эту программу неоднократно вносились изменения, которые расширили возможности ее реализации. Первоначальная задача — привлечь врачей на работу в сельскую местность, потом в программу вошли поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч. Повысилась возрастная планка до 50 лет для докторов, желающих переехать в сельскую местность. Это способствовало тому, что не только выпускники, но и работающие, опытные специалисты из городов смогли переехать в сельскую местность и получить подъемные. Изначально единовременная выплата таким специалистам составляла миллион рублей. Чуть позже добавилось условие: тем, кто едет в труднодоступные районы выплачивать подъемные в размере 1,5 миллиона рублей. Перечень труднодоступных районов определяется региональным министерством здравоохранения, на сегодняшний день в него вошли более 900 населенных пунктов Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат заксобрания Челябинской области Александр Журавлев высказался в поддержку идеи о возврате к государственному распределению выпускников медицинских вузов. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ЗСО. «Страна огромная, вузов не так много, мы много выпускаем медицинских специалистов, но, к сожалению, единицы доезжают до рабочих мест, и это неправильно. Молодой врач, учившийся на бюджете, должен отработать три года по распределению», — цитирует депутата пресс-служба. Журавлев заявил, что вопрос нехватки врачей в отдаленных территориях скорее всего будет решаться на федеральном уровне, путем возвращения к государственному распределению. Он отметил, что в мае этого года в Государственную Думу РФ внесен законопроект, в котором предлагается ввести систему государственного распределения. Также депутат напомнил, что такая система в стране существовала и была отменена после того, как Россия вошла в Болонское соглашение. В то же время в Белоруссии, а также в ряде стран Евросоюза система госраспределения сохранилась. Также Журавлев напомнил о действующих мерах по привлечению специалистов в отдаленные территории. Для привлечения молодых врачей на работу в сельские территории и малые города был разработан целый комплекс мер, одной из таких стала программа «Земский доктор». Это федеральный проект, он начал работать с 2012 года и успешно реализуется в нашем регионе. За одиннадцать лет в эту программу неоднократно вносились изменения, которые расширили возможности ее реализации. Первоначальная задача — привлечь врачей на работу в сельскую местность, потом в программу вошли поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч. Повысилась возрастная планка до 50 лет для докторов, желающих переехать в сельскую местность. Это способствовало тому, что не только выпускники, но и работающие, опытные специалисты из городов смогли переехать в сельскую местность и получить подъемные. Изначально единовременная выплата таким специалистам составляла миллион рублей. Чуть позже добавилось условие: тем, кто едет в труднодоступные районы выплачивать подъемные в размере 1,5 миллиона рублей. Перечень труднодоступных районов определяется региональным министерством здравоохранения, на сегодняшний день в него вошли более 900 населенных пунктов Челябинской области.