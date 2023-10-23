В Перми готовятся повысить плату за отопление

23 октября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Стоимость тепловой энергии может вырасти, начиная со второй половины 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Пермского края готовятся изменить цены на тепловую энергию. В зависимости от поставщика энергоресурса, они могут вырасти на 10% и выше, начиная со второго полугодия 2024 года. Это следует из проекта постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, опубликованного на сайте ведомства. «Утвердить предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования города Перми Пермского края по каждой системе теплоснабжения для потребителей на 2024 год», — говорится в проекте документа. Так, для клиентов пермского филиала ПАО «Т Плюс» в микрорайоне Заостровка (зона теплоснабжения ПТЭЦ-9), стоимость тарифа предлагается увеличить на 13,6% — до 2460,68 руб/Гкал. Для пермяков, которых обеспечивает теплоснабжением ПТЭЦ-14, цена может вырасти на 11,8% с 2274,05 до 2541,81 руб/Гкал. В то же время для потребителей, которых тепловой энергией обеспечивает пермское муниципальное предприятие «ГКТХ» (микрорайон Южный), цена вырастет с 2372,54 до 2614,80 руб/Гкал или на 10,2%. Ранее несколько коммерческих организаций Перми обратились в УФАС из-за стоимости отопления. Это произошло после того, как поставщик ресурса, ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» резко повысило цены на поставку тепла от своей котельной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края готовятся изменить цены на тепловую энергию. В зависимости от поставщика энергоресурса, они могут вырасти на 10% и выше, начиная со второго полугодия 2024 года. Это следует из проекта постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, опубликованного на сайте ведомства. «Утвердить предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования города Перми Пермского края по каждой системе теплоснабжения для потребителей на 2024 год», — говорится в проекте документа. Так, для клиентов пермского филиала ПАО «Т Плюс» в микрорайоне Заостровка (зона теплоснабжения ПТЭЦ-9), стоимость тарифа предлагается увеличить на 13,6% — до 2460,68 руб/Гкал. Для пермяков, которых обеспечивает теплоснабжением ПТЭЦ-14, цена может вырасти на 11,8% с 2274,05 до 2541,81 руб/Гкал. В то же время для потребителей, которых тепловой энергией обеспечивает пермское муниципальное предприятие «ГКТХ» (микрорайон Южный), цена вырастет с 2372,54 до 2614,80 руб/Гкал или на 10,2%. Ранее несколько коммерческих организаций Перми обратились в УФАС из-за стоимости отопления. Это произошло после того, как поставщик ресурса, ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» резко повысило цены на поставку тепла от своей котельной.