В Перми готовятся повысить плату за отопление

Стоимость тепловой энергии может вырасти, начиная со второй половины 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Пермского края готовятся изменить цены на тепловую энергию. В зависимости от поставщика энергоресурса, они могут вырасти на 10% и выше, начиная со второго полугодия 2024 года. Это следует из проекта постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, опубликованного на сайте ведомства.

«Утвердить предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования города Перми Пермского края по каждой системе теплоснабжения для потребителей на 2024 год», — говорится в проекте документа. Так, для клиентов пермского филиала ПАО «Т Плюс» в микрорайоне Заостровка (зона теплоснабжения ПТЭЦ-9), стоимость тарифа предлагается увеличить на 13,6% — до 2460,68 руб/Гкал.

Для пермяков, которых обеспечивает теплоснабжением ПТЭЦ-14, цена может вырасти на 11,8% с 2274,05 до 2541,81 руб/Гкал. В то же время для потребителей, которых тепловой энергией обеспечивает пермское муниципальное предприятие «ГКТХ» (микрорайон Южный), цена вырастет с 2372,54 до 2614,80 руб/Гкал или на 10,2%.

Ранее несколько коммерческих организаций Перми обратились в УФАС из-за стоимости отопления. Это произошло после того, как поставщик ресурса, ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» резко повысило цены на поставку тепла от своей котельной.