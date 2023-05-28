Проданный с торгов пермский завод уличили в наживе на бизнесменах

Пермский машзавод имени Дзержинского уличили в нарушении антимонопольного законодательства

Предприятие в 2023 году резко повысило стоимость тепловой энергии для своих потребителей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» уличено в нарушении антимонопольного законодательства. Как выяснило региональное управление ФАС, предприятие резко повысило цены на поставку тепла от своей котельной предпринимателям. Ведомство провело проверку после обращения представителей бизнеса к антимонопольщикам.

«Завод самовольно изменил условия заключенных договоров теплоснабжения, увеличив на 35% стоимость одной гигакалории (с 2366,29 до 3197,95 рубля), что стало напряженным фактором для потребителей. Пермское УФАС провело проверку и усмотрело в действиях предприятия нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о теплоснабжении», — говорится в сообщении ведомства.

В УФАС по Пермскому краю отмечают, что с 2022 года действует тариф «альтернативной котельной» для потребителей. Предельный уровень стоимости тепловой энергии (тариф) установлен краевыми властями. Поднимать цену услуги выше этого уровня теплоснабжающие организации не вправе.

Завод Дзержинского должен был заключить с администрацией Перми соглашение об исполнении схемы теплоснабжения. Это позволило бы предприятию «иметь легитимную возможность» применять новый тариф «альткотельной» в ценовой зоне, поясняет краевое УФАС. Однако предприятие этого не сделало. Антимонопольщики выдали предупреждение заводу — он должен поставлять тепло по ценам, которые не нарушают законодательство. В противном случае предприятию может грозить штраф в размере до 15% от суммы годовой выручки от поставки тепла.

URA.RU рассказывало, что имущество завода Дзержинского было продано на торгах за 725 млн рублей. После этого Министерство промышленности и торговли РФ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать сделку недействительной.