Свердловчане, топившие девушку в фонтане из-за цвета волос, отправятся в колонию

23 октября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

ЧП в Каменске-Уральском произошло в августе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), которые топили девушку в фонтане из-за цвета волос, отправятся в колонию. Приговор вынес Красногорский райсуд. «Первого августа около 21 часов двое нетрезвых молодых людей возле фонтана „Слоненок“ стали высказывать нецензурные выражения в адрес незнакомой 19-летней девушки из-за цвета волос. Один из осужденных насильно отвел ее к фонтану, окунул ее голову в воду. Одновременно с этим второй высказал в ее адрес угрозу применения насилия и нанес удар в голову потерпевшей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В понедельник, 23 октября, Красногорский райсуд Каменска-Уральского назначил 32-летнему виновному три года лишения свободы, виновному, 30-летнему — три года и два месяца лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать. Суд вынес приговор обвиняемым в нападении на девушку в Каменске-Уральском Фото: пресс-служба региональной прокуратуры

Два жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), которые топили девушку в фонтане из-за цвета волос, отправятся в колонию. Приговор вынес Красногорский райсуд. «Первого августа около 21 часов двое нетрезвых молодых людей возле фонтана „Слоненок“ стали высказывать нецензурные выражения в адрес незнакомой 19-летней девушки из-за цвета волос. Один из осужденных насильно отвел ее к фонтану, окунул ее голову в воду. Одновременно с этим второй высказал в ее адрес угрозу применения насилия и нанес удар в голову потерпевшей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В понедельник, 23 октября, Красногорский райсуд Каменска-Уральского назначил 32-летнему виновному три года лишения свободы, виновному, 30-летнему — три года и два месяца лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать.