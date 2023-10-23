Свердловчане, топившие девушку в фонтане из-за цвета волос, отправятся в колонию

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
ЧП в Каменске-Уральском произошло в августе Фото:

Два жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), которые топили девушку в фонтане из-за цвета волос, отправятся в колонию. Приговор вынес Красногорский райсуд.

«Первого августа около 21 часов двое нетрезвых молодых людей возле фонтана „Слоненок“ стали высказывать нецензурные выражения в адрес незнакомой 19-летней девушки из-за цвета волос. Один из осужденных насильно отвел ее к фонтану, окунул ее голову в воду. Одновременно с этим второй высказал в ее адрес угрозу применения насилия и нанес удар в голову потерпевшей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В понедельник, 23 октября, Красногорский райсуд Каменска-Уральского назначил 32-летнему виновному три года лишения свободы, виновному, 30-летнему — три года и два месяца лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать.

Суд вынес приговор обвиняемым в нападении на девушку в Каменске-Уральском
Суд вынес приговор обвиняемым в нападении на девушку в Каменске-Уральском
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Два жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), которые топили девушку в фонтане из-за цвета волос, отправятся в колонию. Приговор вынес Красногорский райсуд. «Первого августа около 21 часов двое нетрезвых молодых людей возле фонтана „Слоненок“ стали высказывать нецензурные выражения в адрес незнакомой 19-летней девушки из-за цвета волос. Один из осужденных насильно отвел ее к фонтану, окунул ее голову в воду. Одновременно с этим второй высказал в ее адрес угрозу применения насилия и нанес удар в голову потерпевшей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В понедельник, 23 октября, Красногорский райсуд Каменска-Уральского назначил 32-летнему виновному три года лишения свободы, виновному, 30-летнему — три года и два месяца лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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