Свердловчане, топившие девушку в фонтане из-за цвета волос, отправятся в колонию

Два жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), которые топили девушку в фонтане из-за цвета волос, отправятся в колонию. Приговор вынес Красногорский райсуд.
«Первого августа около 21 часов двое нетрезвых молодых людей возле фонтана „Слоненок“ стали высказывать нецензурные выражения в адрес незнакомой 19-летней девушки из-за цвета волос. Один из осужденных насильно отвел ее к фонтану, окунул ее голову в воду. Одновременно с этим второй высказал в ее адрес угрозу применения насилия и нанес удар в голову потерпевшей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В понедельник, 23 октября, Красногорский райсуд Каменска-Уральского назначил 32-летнему виновному три года лишения свободы, виновному, 30-летнему — три года и два месяца лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать.
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