В ХМАО силовики ликвидировали федеральную сеть наркоторговцев

09 сентября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Участникам банды грозит длительное заключение под стражу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО полицейские задержали и отдают под суд семерых подозреваемых в распространении наркотиков по всей России через интернет. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД по ХМАО. «По версии следствия, семеро фигурантов, в возрасте от 19 до 52 лет, в числе которых как женщины, так и мужчины, распределившие заранее различные роли („закладчики“, „отдел кадров“ и „кураторы“), в одном из мессенджеров в сети интернет создали магазины по продаже наркотических средств. Используя в целях конспирации зашифрованные никнеймы, злоумышленники совершили на территории Югры, Камчатского края, Амурской, Сахалинской и Московской областей, а также в Москве ряд преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах», — говорится в сообщении полицейского управления. В ходе предварительного следствия из незаконного оборота изъято порядка 4,6 кг наркотиков. Всем семи гражданам, двое из которых ранее судимы, предъявлены обвинения. Фигуранты находятся под стражей. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске сын уговорил мать распространять наркотики через «закладки». Через две недели работы семью задержали полицейские. Теперь им грозит длительное лишение свободы.

В ХМАО полицейские задержали и отдают под суд семерых подозреваемых в распространении наркотиков по всей России через интернет. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД по ХМАО. «По версии следствия, семеро фигурантов, в возрасте от 19 до 52 лет, в числе которых как женщины, так и мужчины, распределившие заранее различные роли („закладчики“, „отдел кадров“ и „кураторы“), в одном из мессенджеров в сети интернет создали магазины по продаже наркотических средств. Используя в целях конспирации зашифрованные никнеймы, злоумышленники совершили на территории Югры, Камчатского края, Амурской, Сахалинской и Московской областей, а также в Москве ряд преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах», — говорится в сообщении полицейского управления. В ходе предварительного следствия из незаконного оборота изъято порядка 4,6 кг наркотиков. Всем семи гражданам, двое из которых ранее судимы, предъявлены обвинения. Фигуранты находятся под стражей. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске сын уговорил мать распространять наркотики через «закладки». Через две недели работы семью задержали полицейские. Теперь им грозит длительное лишение свободы.