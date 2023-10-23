Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский встретился с новым епископом Златоустовским и Саткинским Петром. Встреча состоялась 23 октября в Златоустовском епархиальном управлении, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Златоустовской земле. Ваша активная подвижническая, духовно-просветительская деятельность снискали вам уважение среди священнослужителей и мирян. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и созидательную работу, направленную на благо и процветание нашего родного города», — сказал Пекарский в приветственном слове.
Глава округа пожелал Владыке крепкого здоровья, добра, мира, твердости духа, дальнейших успехов в благородном служении церкви и людям. Епископ Петр прибыл в Златоустовскую епархию из Тарской епархии Омской митрополии.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.