В Челябинскую область приехал новый епископ. Фото

23 октября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

В Златоуст приехал новый епископ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский встретился с новым епископом Златоустовским и Саткинским Петром. Встреча состоялась 23 октября в Златоустовском епархиальном управлении, сообщили в пресс-службе мэрии. «Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Златоустовской земле. Ваша активная подвижническая, духовно-просветительская деятельность снискали вам уважение среди священнослужителей и мирян. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и созидательную работу, направленную на благо и процветание нашего родного города», — сказал Пекарский в приветственном слове. Глава округа пожелал Владыке крепкого здоровья, добра, мира, твердости духа, дальнейших успехов в благородном служении церкви и людям. Епископ Петр прибыл в Златоустовскую епархию из Тарской епархии Омской митрополии. Глава Златоуста Максим Пекарский поприветствовал священнослужителя Фото: пресс-служба администрации Златоуста Новый епископ прибыл из Омской митрополии Фото: пресс-служба администрации Златоуста

Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский встретился с новым епископом Златоустовским и Саткинским Петром. Встреча состоялась 23 октября в Златоустовском епархиальном управлении, сообщили в пресс-службе мэрии. «Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Златоустовской земле. Ваша активная подвижническая, духовно-просветительская деятельность снискали вам уважение среди священнослужителей и мирян. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и созидательную работу, направленную на благо и процветание нашего родного города», — сказал Пекарский в приветственном слове. Глава округа пожелал Владыке крепкого здоровья, добра, мира, твердости духа, дальнейших успехов в благородном служении церкви и людям. Епископ Петр прибыл в Златоустовскую епархию из Тарской епархии Омской митрополии.