В Челябинскую область приехал новый епископ. Фото

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Дубровский Кыштым Челябинск, храм, церковь
В Златоуст приехал новый епископ Фото:

Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский встретился с новым епископом Златоустовским и Саткинским Петром. Встреча состоялась 23 октября в Златоустовском епархиальном управлении, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Златоустовской земле. Ваша активная подвижническая, духовно-просветительская деятельность снискали вам уважение среди священнослужителей и мирян. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и созидательную работу, направленную на благо и процветание нашего родного города», — сказал Пекарский в приветственном слове.

Глава округа пожелал Владыке крепкого здоровья, добра, мира, твердости духа, дальнейших успехов в благородном служении церкви и людям. Епископ Петр прибыл в Златоустовскую епархию из Тарской епархии Омской митрополии.

Глава Златоуста Максим Пекарский поприветствовал священнослужителя
Глава Златоуста Максим Пекарский поприветствовал священнослужителя
Фото:
Новый епископ прибыл из Омской митрополии
Новый епископ прибыл из Омской митрополии
Фото:

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Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский встретился с новым епископом Златоустовским и Саткинским Петром. Встреча состоялась 23 октября в Златоустовском епархиальном управлении, сообщили в пресс-службе мэрии. «Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Златоустовской земле. Ваша активная подвижническая, духовно-просветительская деятельность снискали вам уважение среди священнослужителей и мирян. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и созидательную работу, направленную на благо и процветание нашего родного города», — сказал Пекарский в приветственном слове. Глава округа пожелал Владыке крепкого здоровья, добра, мира, твердости духа, дальнейших успехов в благородном служении церкви и людям. Епископ Петр прибыл в Златоустовскую епархию из Тарской епархии Омской митрополии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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