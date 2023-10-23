ВС РФ впервые применили новые дальнобойные дроны в зоне СВО

23 октября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Новые дроны работают на газу Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные впервые применили новые дальнобойные беспилотники «Италмас» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «ВС РФ впервые применили новые дальнобойные дроны „Италмас“ в зоне СВО», — передает Mash. Отмечается, что они легче «Гераней», но способны бить на дальние расстояния. Кроме того, они работают на газу, из-за чего иначе звучат в воздухе и тяжелее распознаются на слух.

Российские военные впервые применили новые дальнобойные беспилотники «Италмас» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «ВС РФ впервые применили новые дальнобойные дроны „Италмас“ в зоне СВО», — передает Mash. Отмечается, что они легче «Гераней», но способны бить на дальние расстояния. Кроме того, они работают на газу, из-за чего иначе звучат в воздухе и тяжелее распознаются на слух.