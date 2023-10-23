Территорию у здания Госдумы оцепили

23 октября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Возле здания Госдумы работают кинологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Территорию возле здания Госдумы РФ оцепили, к зданию нельзя подойти. Об этом сообщили очевидцы. Они также рассказывают, что на территории работают кинологи. «Уважаемые, проход закрыт — сказали полицейские по громкоговорителю. На месте кинологи», — сообщают прохожие. Сообщение передает telegram-канал «Осторожно, Москва».

Территорию возле здания Госдумы РФ оцепили, к зданию нельзя подойти. Об этом сообщили очевидцы. Они также рассказывают, что на территории работают кинологи. «Уважаемые, проход закрыт — сказали полицейские по громкоговорителю. На месте кинологи», — сообщают прохожие. Сообщение передает telegram-канал «Осторожно, Москва».