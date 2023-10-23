Территорию у здания Госдумы оцепили

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Москва в период действия КТО 24.06.2023. Москва, госдума, усиление, росгвардия, оцепление
Возле здания Госдумы работают кинологи Фото:

Территорию возле здания Госдумы РФ оцепили, к зданию нельзя подойти. Об этом сообщили очевидцы. Они также рассказывают, что на территории работают кинологи.

«Уважаемые, проход закрыт — сказали полицейские по громкоговорителю. На месте кинологи», — сообщают прохожие. Сообщение передает telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Территорию возле здания Госдумы РФ оцепили, к зданию нельзя подойти. Об этом сообщили очевидцы. Они также рассказывают, что на территории работают кинологи. «Уважаемые, проход закрыт — сказали полицейские по громкоговорителю. На месте кинологи», — сообщают прохожие. Сообщение передает telegram-канал «Осторожно, Москва».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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