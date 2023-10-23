Территорию у здания Госдумы оцепили

Возле здания Госдумы работают кинологи
Территорию возле здания Госдумы РФ оцепили, к зданию нельзя подойти. Об этом сообщили очевидцы. Они также рассказывают, что на территории работают кинологи.
«Уважаемые, проход закрыт — сказали полицейские по громкоговорителю. На месте кинологи», — сообщают прохожие. Сообщение передает telegram-канал «Осторожно, Москва».
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