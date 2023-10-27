ДТП произошло на одной из центральных улиц города
Водитель, совершающий обгон в районе дома №5 по улице Рабочей в Перми, сбил женщину. Он скрылся с места происшествия, не сбавляя скорости. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.
«Вчера гонщик сбил женщину и уехал. Ехал по улице Рабочей. Там везде жилая зона», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве обещали прокомментировать происшествие позднее.
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