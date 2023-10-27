Водитель сбил женщину в Перми и скрылся с места ДТП. Видео 28 октября 2023 в 09:12 Размер текста - 17 + ДТП произошло на одной из центральных улиц города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель, совершающий обгон в районе дома №5 по улице Рабочей в Перми, сбил женщину. Он скрылся с места происшествия, не сбавляя скорости. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. «Вчера гонщик сбил женщину и уехал. Ехал по улице Рабочей. Там везде жилая зона», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве обещали прокомментировать происшествие позднее. Водитель, совершающий обгон в районе дома №5 по улице Рабочей в Перми, сбил женщину. Он скрылся с места происшествия, не сбавляя скорости. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. «Вчера гонщик сбил женщину и уехал. Ехал по улице Рабочей. Там везде жилая зона», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве обещали прокомментировать происшествие позднее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям