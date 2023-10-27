27 октября 2023

Водитель сбил женщину в Перми и скрылся с места ДТП. Видео

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ДТП произошло на одной из центральных улиц города Фото:

Водитель, совершающий обгон в районе дома №5 по улице Рабочей в Перми, сбил женщину. Он скрылся с места происшествия, не сбавляя скорости. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

«Вчера гонщик сбил женщину и уехал. Ехал по улице Рабочей. Там везде жилая зона», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве обещали прокомментировать происшествие позднее.

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Водитель, совершающий обгон в районе дома №5 по улице Рабочей в Перми, сбил женщину. Он скрылся с места происшествия, не сбавляя скорости. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. «Вчера гонщик сбил женщину и уехал. Ехал по улице Рабочей. Там везде жилая зона», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве обещали прокомментировать происшествие позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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