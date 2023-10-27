27 октября 2023

Рогов раскрыл подробности покушения на Царева

Рогов: покушение на Царева произошло на территории санатория в Ялте
© Служба новостей «URA.RU»
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Ялтинский международный экономический форум 2016. Ялта, царев олег
К Олегу Цареву (на фото) было легко попасть, уточнил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Покушение на Олега Царева

Покушение на экс-депутата Рады Олега Царева произошло на территории санатория имени Кирова в Ялте, где он и живет. Туда было легко попасть. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Покушение на Олега Царева произошло в санатории имени Кирова в Ялте», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что место жительства Царева было известно многим. В связи с этим к экс-депутату Рады было легко попасть.

В ночь на 27 октября на Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. URA.RU сообщало, кто такой Царев, а также чем он известен.

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Покушение на экс-депутата Рады Олега Царева произошло на территории санатория имени Кирова в Ялте, где он и живет. Туда было легко попасть. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Покушение на Олега Царева произошло в санатории имени Кирова в Ялте», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что место жительства Царева было известно многим. В связи с этим к экс-депутату Рады было легко попасть. В ночь на 27 октября на Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. URA.RU сообщало, кто такой Царев, а также чем он известен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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