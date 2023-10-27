Рогов раскрыл подробности покушения на Царева

Рогов: покушение на Царева произошло на территории санатория в Ялте

К Олегу Цареву (на фото) было легко попасть, уточнил Владимир Рогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Покушение на Олега Царева

Покушение на экс-депутата Рады Олега Царева произошло на территории санатория имени Кирова в Ялте, где он и живет. Туда было легко попасть. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Покушение на Олега Царева произошло в санатории имени Кирова в Ялте», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что место жительства Царева было известно многим. В связи с этим к экс-депутату Рады было легко попасть.

В ночь на 27 октября на Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. URA.RU сообщало, кто такой Царев, а также чем он известен.