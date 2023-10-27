Рогов раскрыл подробности покушения на Царева

Покушение на экс-депутата Рады Олега Царева произошло на территории санатория имени Кирова в Ялте, где он и живет. Туда было легко попасть. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Покушение на Олега Царева произошло в санатории имени Кирова в Ялте», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что место жительства Царева было известно многим. В связи с этим к экс-депутату Рады было легко попасть.
В ночь на 27 октября на Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. URA.RU сообщало, кто такой Царев, а также чем он известен.
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