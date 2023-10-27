Студента, которого довели до суицида, в 16 лет бросили родители

Екатеринбургский студент, которого довели до суицида, с 16 лет жил самостоятельно и зарабатывал на жизнь. Родители им не интересовались, что тоже могло стать предпосылкой к трагедии. Подробности дела, по которому троих подсудимых отправили за решетку, URA.RU рассказала адвокат Елизавета Колобова.
«Потерпевший с 16 лет жил отдельно от родителей, никто не был им заинтересован. В какой-то момент родители прекратили им заниматься, он сам учился, сам зарабатывал на жизнь в одном пивном магазине. Возможно, эти обстоятельства повлияли на его психологическое развитие, что могло послужить предпосылкой к последующим событиям. На процесс его маму доставили принудительно в состоянии алкогольного опьянения. На приговор она не пришла», — рассказала Елизавета Колобова.
По ее словам, трое осужденных — две девушки и один парень — не признали себя виновными в доведении до суицида, но признали вину в вымогательстве денег у студента. Свои действия они сопровождали не только угрозами, но и физическим насилием: например, били жертву, прижигали кожу сигаретой.
В роковой день они снова стали требовать деньги, вместе со студентом явились к нему домой, где пытались с его телефона получить доступ к мобильному банку и картам. По словам осужденных, они не избивали парня. Однако именно в этот момент он прямо у них на глазах совершил суицид.
Орджоникидзевский суд приговорил вымогателей к лишению свободы. Девушки получили по 11,5 и 10,5 лет в колонии общего режима. Их приятель, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, отправится за решетку на девять лет.
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