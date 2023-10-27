Студента, которого довели до суицида, в 16 лет бросили родители

27 октября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Юноша жил один с 16 лет, и в какой-то момент стал жертвой жестоких вымогателей (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Екатеринбургский студент, которого довели до суицида, с 16 лет жил самостоятельно и зарабатывал на жизнь. Родители им не интересовались, что тоже могло стать предпосылкой к трагедии. Подробности дела, по которому троих подсудимых отправили за решетку, URA.RU рассказала адвокат Елизавета Колобова. «Потерпевший с 16 лет жил отдельно от родителей, никто не был им заинтересован. В какой-то момент родители прекратили им заниматься, он сам учился, сам зарабатывал на жизнь в одном пивном магазине. Возможно, эти обстоятельства повлияли на его психологическое развитие, что могло послужить предпосылкой к последующим событиям. На процесс его маму доставили принудительно в состоянии алкогольного опьянения. На приговор она не пришла», — рассказала Елизавета Колобова. По ее словам, трое осужденных — две девушки и один парень — не признали себя виновными в доведении до суицида, но признали вину в вымогательстве денег у студента. Свои действия они сопровождали не только угрозами, но и физическим насилием: например, били жертву, прижигали кожу сигаретой. В роковой день они снова стали требовать деньги, вместе со студентом явились к нему домой, где пытались с его телефона получить доступ к мобильному банку и картам. По словам осужденных, они не избивали парня. Однако именно в этот момент он прямо у них на глазах совершил суицид. Орджоникидзевский суд приговорил вымогателей к лишению свободы. Девушки получили по 11,5 и 10,5 лет в колонии общего режима. Их приятель, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, отправится за решетку на девять лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский студент, которого довели до суицида, с 16 лет жил самостоятельно и зарабатывал на жизнь. Родители им не интересовались, что тоже могло стать предпосылкой к трагедии. Подробности дела, по которому троих подсудимых отправили за решетку, URA.RU рассказала адвокат Елизавета Колобова. «Потерпевший с 16 лет жил отдельно от родителей, никто не был им заинтересован. В какой-то момент родители прекратили им заниматься, он сам учился, сам зарабатывал на жизнь в одном пивном магазине. Возможно, эти обстоятельства повлияли на его психологическое развитие, что могло послужить предпосылкой к последующим событиям. На процесс его маму доставили принудительно в состоянии алкогольного опьянения. На приговор она не пришла», — рассказала Елизавета Колобова. По ее словам, трое осужденных — две девушки и один парень — не признали себя виновными в доведении до суицида, но признали вину в вымогательстве денег у студента. Свои действия они сопровождали не только угрозами, но и физическим насилием: например, били жертву, прижигали кожу сигаретой. В роковой день они снова стали требовать деньги, вместе со студентом явились к нему домой, где пытались с его телефона получить доступ к мобильному банку и картам. По словам осужденных, они не избивали парня. Однако именно в этот момент он прямо у них на глазах совершил суицид. Орджоникидзевский суд приговорил вымогателей к лишению свободы. Девушки получили по 11,5 и 10,5 лет в колонии общего режима. Их приятель, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, отправится за решетку на девять лет.