27 октября 2023

Пушилин описал состояние экс-депутата Рады Царева после покушения

Пушилин: Олег Царев находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин подтвердил тяжелое состояние Олега Царева Фото:
новость из сюжета
Покушение на Олега Царева

Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения на него в санатории в Ялте. Данную информацию подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Новость по теме
Кто такой Олег Царев, на которого напали в Крыму

«Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения», — подчеркнул Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В ночь на 27 октября произошло покушение на Олега Царева. Родные экс-депутата также уточнили, что тот находится в тяжелом состоянии.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения на него в санатории в Ялте. Данную информацию подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения», — подчеркнул Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. В ночь на 27 октября произошло покушение на Олега Царева. Родные экс-депутата также уточнили, что тот находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...