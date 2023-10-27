Пушилин описал состояние экс-депутата Рады Царева после покушения

Денис Пушилин подтвердил тяжелое состояние Олега Царева
новость из сюжетаПокушение на Олега Царева
Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения на него в санатории в Ялте. Данную информацию подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Новость по теме
«Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения», — подчеркнул Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.
В ночь на 27 октября произошло покушение на Олега Царева. Родные экс-депутата также уточнили, что тот находится в тяжелом состоянии.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!