Пушилин описал состояние экс-депутата Рады Царева после покушения

Пушилин: Олег Царев находится в тяжелом состоянии

27 октября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин подтвердил тяжелое состояние Олега Царева Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Покушение на Олега Царева Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения на него в санатории в Ялте. Данную информацию подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Новость по теме Кто такой Олег Царев, на которого напали в Крыму «Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения», — подчеркнул Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. В ночь на 27 октября произошло покушение на Олега Царева. Родные экс-депутата также уточнили, что тот находится в тяжелом состоянии.

Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения на него в санатории в Ялте. Данную информацию подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения», — подчеркнул Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. В ночь на 27 октября произошло покушение на Олега Царева. Родные экс-депутата также уточнили, что тот находится в тяжелом состоянии.