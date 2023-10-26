В Тюменской области ФСБ поймала военного на покупке наркотиков

В Тюменской области военный ушел в увольнение и попался на покупке наркотиков не зная, что за ним следит ФСБ. Данные содержатся в судебном акте по делу.
«Подсудимый — военнослужащий войсковой части. Гособвинитель — помощника военного прокурора Тюменского гарнизона. Обвиняемый, находясь в суточном увольнении, приобрел наркотическое средство, спрятав его в перчатку. За его действиями следил сотрудник ФСБ, ранее получивший информацию о противоправной деятельности подсудимого», — следует из материалов суда.
Мужчину задержали, когда он вернулся в пункт временной дислокации воинской части. Испугавшись ответственности, военный попытался убежать, а наркотик сбросил на землю. Позднее экспертиза показала, что в организме мужчины есть следы запрещенных веществ.
Судебное заседание проходило в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Смягчающими причинами при вынесении приговора стало то, что военный является отцом двоих детей и имеет положительную характеристику с места службы. По итогу мужчину наказали штрафом в 20 000 рублей.
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