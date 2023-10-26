26 октября 2023

В Тюменской области ФСБ поймала военного на покупке наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Военного задержали, когда он вернулся в часть, имея при себе наркотики Фото:

В Тюменской области военный ушел в увольнение и попался на покупке наркотиков не зная, что за ним следит ФСБ. Данные содержатся в судебном акте по делу.

«Подсудимый — военнослужащий войсковой части. Гособвинитель — помощника военного прокурора Тюменского гарнизона. Обвиняемый, находясь в суточном увольнении, приобрел наркотическое средство, спрятав его в перчатку. За его действиями следил сотрудник ФСБ, ранее получивший информацию о противоправной деятельности подсудимого», — следует из материалов суда.

Мужчину задержали, когда он вернулся в пункт временной дислокации воинской части. Испугавшись ответственности, военный попытался убежать, а наркотик сбросил на землю. Позднее экспертиза показала, что в организме мужчины есть следы запрещенных веществ.

Судебное заседание проходило в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Смягчающими причинами при вынесении приговора стало то, что военный является отцом двоих детей и имеет положительную характеристику с места службы. По итогу мужчину наказали штрафом в 20 000 рублей.

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В Тюменской области военный ушел в увольнение и попался на покупке наркотиков не зная, что за ним следит ФСБ. Данные содержатся в судебном акте по делу. «Подсудимый — военнослужащий войсковой части. Гособвинитель — помощника военного прокурора Тюменского гарнизона. Обвиняемый, находясь в суточном увольнении, приобрел наркотическое средство, спрятав его в перчатку. За его действиями следил сотрудник ФСБ, ранее получивший информацию о противоправной деятельности подсудимого», — следует из материалов суда. Мужчину задержали, когда он вернулся в пункт временной дислокации воинской части. Испугавшись ответственности, военный попытался убежать, а наркотик сбросил на землю. Позднее экспертиза показала, что в организме мужчины есть следы запрещенных веществ. Судебное заседание проходило в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Смягчающими причинами при вынесении приговора стало то, что военный является отцом двоих детей и имеет положительную характеристику с места службы. По итогу мужчину наказали штрафом в 20 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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