Прокуратура начала проверку после нападения водителя автобуса на школьника

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Клипарт 5. ХМАО, школьный автобус, развозка, школа
Прокуратура оценит деятельность школы, которая организовала перевозку учащихся Фото:

В Юрлинском муниципальном округе Пермского края прокуратурой начата проверка после нападения водителя школьного автобуса на учащегося. Надзорное ведомство намерено дать оценку деятельности школы, которая организовала перевозку детей. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Юрлинского округа организовала проверку публикации, размещенной в сети интернет. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности образовательного учреждения в части организации перевозки учащихся, наличие состава административного правонарушения в действиях участников инцидента», — сказано в сообщении надзорного ведомства. Также прокуратура взяла «на особый контроль» ход процессуальной проверки, которую проводит по факту произошедшего полиция.

В Интернете 26 октября появилось видео, на котором водитель школьного автобуса в Юрле набрасывается на учащегося, отбирает у него мобильный телефон и выбрасывает гаджет. Местные жители отмечают, что подобное происходит не впервые.

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В Юрлинском муниципальном округе Пермского края прокуратурой начата проверка после нападения водителя школьного автобуса на учащегося. Надзорное ведомство намерено дать оценку деятельности школы, которая организовала перевозку детей. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Юрлинского округа организовала проверку публикации, размещенной в сети интернет. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности образовательного учреждения в части организации перевозки учащихся, наличие состава административного правонарушения в действиях участников инцидента», — сказано в сообщении надзорного ведомства. Также прокуратура взяла «на особый контроль» ход процессуальной проверки, которую проводит по факту произошедшего полиция. В Интернете 26 октября появилось видео, на котором водитель школьного автобуса в Юрле набрасывается на учащегося, отбирает у него мобильный телефон и выбрасывает гаджет. Местные жители отмечают, что подобное происходит не впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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