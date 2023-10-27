В МО РФ заявили о критическом моральном состоянии ВСУ

МО РФ: за неделю в плен сдались 54 украинских бойца

27 октября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ сдаются в плен на разных направлениях Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских бойцов. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщается о 54 взятых в плен украинских военных. «В зоне ответственности „Западной“ группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Отмечается, что за неделю в плен войскам ВС РФ сдались 54 украинских военных бригад ВСУ.

На западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских бойцов. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщается о 54 взятых в плен украинских военных. «В зоне ответственности „Западной“ группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Отмечается, что за неделю в плен войскам ВС РФ сдались 54 украинских военных бригад ВСУ.