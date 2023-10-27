В МО РФ заявили о критическом моральном состоянии ВСУ

Бойцы ВСУ сдаются в плен на разных направлениях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских бойцов. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщается о 54 взятых в плен украинских военных.
«В зоне ответственности „Западной“ группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — говорится в
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