27 октября 2023

В МО РФ заявили о критическом моральном состоянии ВСУ

МО РФ: за неделю в плен сдались 54 украинских бойца
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы ВСУ сдаются в плен на разных направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских бойцов. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщается о 54 взятых в плен украинских военных.

«В зоне ответственности „Западной“ группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Отмечается, что за неделю в плен войскам ВС РФ сдались 54 украинских военных бригад ВСУ.

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На западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских бойцов. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщается о 54 взятых в плен украинских военных. «В зоне ответственности „Западной“ группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Отмечается, что за неделю в плен войскам ВС РФ сдались 54 украинских военных бригад ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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