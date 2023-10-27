В приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Об этом сообщают читатели URA.RU.
При входе в мобильное приложение банка пользователи видят сообщение: «СберБанк Онлайн временно недоступен». Также по информации «Известий», банкоматы Сбера, которые стоят в магазинах, отказывают клиентам в проведении операций.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Сбера. Ответ на него ожидается.
Ранее Центробанк принял решение поднять ключевую ставку в РФ с 13% до 15%. Таким образом, ставка была повышена на 200 базисных пунктов.
Обновлено в 16:50 (по уральскому времени): Сбер сообщил об устранении всех затруднений в работе его систем. Сервисы функционируют в штатном режиме, заявили в пресс-службе банка РИА Новости.
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