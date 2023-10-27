В Сбере произошел массовый сбой после повышения ключевой ставки. Скрин

27 октября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Пользователи по всей стране жалуются на сбои в мобильном приложении «Сбера» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Об этом сообщают читатели URA.RU. При входе в мобильное приложение банка пользователи видят сообщение: «СберБанк Онлайн временно недоступен». Также по информации «Известий», банкоматы Сбера, которые стоят в магазинах, отказывают клиентам в проведении операций. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Сбера. Ответ на него ожидается. Ранее Центробанк принял решение поднять ключевую ставку в РФ с 13% до 15%. Таким образом, ставка была повышена на 200 базисных пунктов. Обновлено в 16:50 (по уральскому времени): Сбер сообщил об устранении всех затруднений в работе его систем. Сервисы функционируют в штатном режиме, заявили в пресс-службе банка РИА Новости. Скрин от читателя URA.RU

В приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Об этом сообщают читатели URA.RU. При входе в мобильное приложение банка пользователи видят сообщение: «СберБанк Онлайн временно недоступен». Также по информации «Известий», банкоматы Сбера, которые стоят в магазинах, отказывают клиентам в проведении операций. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Сбера. Ответ на него ожидается. Ранее Центробанк принял решение поднять ключевую ставку в РФ с 13% до 15%. Таким образом, ставка была повышена на 200 базисных пунктов. Обновлено в 16:50 (по уральскому времени): Сбер сообщил об устранении всех затруднений в работе его систем. Сервисы функционируют в штатном режиме, заявили в пресс-службе банка РИА Новости.