27 октября 2023

В Сбере произошел массовый сбой после повышения ключевой ставки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мобильное приложение, сбербанк онлайн
Пользователи по всей стране жалуются на сбои в мобильном приложении «Сбера» Фото:

В приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Об этом сообщают читатели URA.RU.

При входе в мобильное приложение банка пользователи видят сообщение: «СберБанк Онлайн временно недоступен». Также по информации «Известий», банкоматы Сбера, которые стоят в магазинах, отказывают клиентам в проведении операций.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Сбера. Ответ на него ожидается.

Ранее Центробанк принял решение поднять ключевую ставку в РФ с 13% до 15%. Таким образом, ставка была повышена на 200 базисных пунктов.

Обновлено в 16:50 (по уральскому времени): Сбер сообщил об устранении всех затруднений в работе его систем. Сервисы функционируют в штатном режиме, заявили в пресс-службе банка РИА Новости.

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В приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Об этом сообщают читатели URA.RU. При входе в мобильное приложение банка пользователи видят сообщение: «СберБанк Онлайн временно недоступен». Также по информации «Известий», банкоматы Сбера, которые стоят в магазинах, отказывают клиентам в проведении операций. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Сбера. Ответ на него ожидается. Ранее Центробанк принял решение поднять ключевую ставку в РФ с 13% до 15%. Таким образом, ставка была повышена на 200 базисных пунктов. Обновлено в 16:50 (по уральскому времени): Сбер сообщил об устранении всех затруднений в работе его систем. Сервисы функционируют в штатном режиме, заявили в пресс-службе банка РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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