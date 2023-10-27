ЦБ резко поднял ключевую ставку

ЦБ поднял ключевую ставку до 15%

27 октября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

В России повысили ключевую ставку до 14% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центробанк России поднял ключевую ставку до 15% годовых. Такое решение приняли на заседании совета директоров Банка России. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов. До 15,00% годовых», — говорится в сообщении на сайте регулятора. В августе этого года Центробанк во время внепланового заседания повышал ключевую ставку до 12%. Это произошло из-за падения курса рубля. Спустя месяц 15 сентября Банк России принял решение повторно повысить ключевую ставку 100 базисных пунктов — до 13%.

Центробанк России поднял ключевую ставку до 15% годовых. Такое решение приняли на заседании совета директоров Банка России. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов. До 15,00% годовых», — говорится в сообщении на сайте регулятора. В августе этого года Центробанк во время внепланового заседания повышал ключевую ставку до 12%. Это произошло из-за падения курса рубля. Спустя месяц 15 сентября Банк России принял решение повторно повысить ключевую ставку 100 базисных пунктов — до 13%.