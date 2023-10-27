27 октября 2023

ЦБ резко поднял ключевую ставку

ЦБ поднял ключевую ставку до 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, рубль, монета
В России повысили ключевую ставку до 14% Фото:

Центробанк России поднял ключевую ставку до 15% годовых. Такое решение приняли на заседании совета директоров Банка России. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов. До 15,00% годовых», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В августе этого года Центробанк во время внепланового заседания повышал ключевую ставку до 12%. Это произошло из-за падения курса рубля. Спустя месяц 15 сентября Банк России принял решение повторно повысить ключевую ставку 100 базисных пунктов — до 13%.

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Центробанк России поднял ключевую ставку до 15% годовых. Такое решение приняли на заседании совета директоров Банка России. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов. До 15,00% годовых», — говорится в сообщении на сайте регулятора. В августе этого года Центробанк во время внепланового заседания повышал ключевую ставку до 12%. Это произошло из-за падения курса рубля. Спустя месяц 15 сентября Банк России принял решение повторно повысить ключевую ставку 100 базисных пунктов — до 13%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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