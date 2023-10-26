В ЯНАО завершается работа главной переправы

В ЯНАО завершение работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги запланировано ночью с 31 октября на 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Паромная переправа завершит свою работу в полночь с 31 октября на 1 ноября. Дата предварительная и будет зависеть от погодных условий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».
Ямальцам рекомендуют планировать свои поездки, ориентируясь на эту дату. Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме.
Ранее URA.RU рассказало, что работа переправы останавливалась 22 октября. Причиной послужили погодные условия.
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