В ЯНАО завершается работа главной переправы

Переправа Салехард — Лабытнанги завершит работу 31 октября

27 октября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Переправа Салехард — Лабытнанги прекратит работу 31 октября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО завершение работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги запланировано ночью с 31 октября на 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Паромная переправа завершит свою работу в полночь с 31 октября на 1 ноября. Дата предварительная и будет зависеть от погодных условий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ямальцам рекомендуют планировать свои поездки, ориентируясь на эту дату. Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме. Ранее URA.RU рассказало, что работа переправы останавливалась 22 октября. Причиной послужили погодные условия.

В ЯНАО завершение работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги запланировано ночью с 31 октября на 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Паромная переправа завершит свою работу в полночь с 31 октября на 1 ноября. Дата предварительная и будет зависеть от погодных условий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ямальцам рекомендуют планировать свои поездки, ориентируясь на эту дату. Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме. Ранее URA.RU рассказало, что работа переправы останавливалась 22 октября. Причиной послужили погодные условия.