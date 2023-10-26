26 октября 2023

В ЯНАО завершается работа главной переправы

Переправа Салехард — Лабытнанги завершит работу 31 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, паром, переправа
Переправа Салехард — Лабытнанги прекратит работу 31 октября Фото:

В ЯНАО завершение работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги запланировано ночью с 31 октября на 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Паромная переправа завершит свою работу в полночь с 31 октября на 1 ноября. Дата предварительная и будет зависеть от погодных условий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

Ямальцам рекомендуют планировать свои поездки, ориентируясь на эту дату. Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме.

Ранее URA.RU рассказало, что работа переправы останавливалась 22 октября. Причиной послужили погодные условия.

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В ЯНАО завершение работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги запланировано ночью с 31 октября на 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Паромная переправа завершит свою работу в полночь с 31 октября на 1 ноября. Дата предварительная и будет зависеть от погодных условий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ямальцам рекомендуют планировать свои поездки, ориентируясь на эту дату. Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме. Ранее URA.RU рассказало, что работа переправы останавливалась 22 октября. Причиной послужили погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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