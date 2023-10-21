21 октября 2023
20 октября 2023
19 октября 2023

Главная паромная переправа ЯНАО приостановила работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
Наблюдать за режимом работы главной переправы можно онлайн Фото:

В ЯНАО приостановлена работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Паромная переправа временно не работает. Наблюдать за переправой можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале.

Ранее работу паромную переправы приостанавливали 20 октября. Окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства предупреждал жителей региона о возможных приостановках паромных перевозок из-за непогоды.

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В ЯНАО приостановлена работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Паромная переправа временно не работает. Наблюдать за переправой можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале. Ранее работу паромную переправы приостанавливали 20 октября. Окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства предупреждал жителей региона о возможных приостановках паромных перевозок из-за непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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