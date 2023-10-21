Главная паромная переправа ЯНАО приостановила работу

Наблюдать за режимом работы главной переправы можно онлайн
В ЯНАО приостановлена работа паромной переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Паромная переправа временно не работает. Наблюдать за переправой можно в режиме онлайн», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале.
Ранее работу паромную переправы приостанавливали 20 октября. Окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства предупреждал жителей региона о возможных приостановках паромных перевозок из-за непогоды.
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