Фонд «Защитники Отечества» в Перми поможет бойцам ЧВК «Вагнер» получить удостоверение ветерана СВО

Жители Пермского края, принимавшие участие в спецперации в составе частной военной компании «Вагнер», могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Для этого необходимо обратиться в представительство фонда «Защитники Отечества», который работает в краевой столице. Алгоритм получения удостоверения опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи», который связан с бойцами пермского отделения ЧВК «Вагнер».
«Для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцам группы „Вагнер“ необходимо собрать пакет документов и предоставить его в фонд » Защитники Отечества « (Пермь, Сибирская 59, Дом офицеров). Пакет документов», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере.
В пакет документов входят:
- Паспорт;
- Заявление по рекомендуемой форме;
- Две матовые черно-белые фотографии 3Х4 с правым углом;
- Контракт (если есть);
- Удостоверения к государственным наградам;
- Справка о помиловании (для бойцов из мест лишения свободы);
- Справки из госпиталя 9пр наличии полученного ранения с указанием ФИО;
- Справка от главы ЛНР Леонида Пасечника, лиги ветеранов локальных войн.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» из Пермского края для получения статуса ветерана боевых действий должны обращаться в головной офис компании, расположенный в Санкт-Петербурге. О том, что удостоверения ветеранов для бойцов частной военной компании начали оформлять в фонде «Защитники Отечества», стало известно 26 октября. Эту работу фонд проводит совместно с Минобороны.
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