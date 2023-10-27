Фонд «Защитники Отечества» в Перми поможет бойцам ЧВК «Вагнер» получить удостоверение ветерана СВО

Бойцам ЧВК «Вагнер» в Пермском крае начнут выдавать удостоверения ветеранов СВО
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Бойцам ЧВК «Вагнер» необходимо обратиться в реготделение фонда «Защитники Отечества» в Перми для получения удостоверения ветерана СВО Фото:

Жители Пермского края, принимавшие участие в спецперации в составе частной военной компании «Вагнер», могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Для этого необходимо обратиться в представительство фонда «Защитники Отечества», который работает в краевой столице. Алгоритм получения удостоверения опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи», который связан с бойцами пермского отделения ЧВК «Вагнер».

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«Для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцам группы „Вагнер“ необходимо собрать пакет документов и предоставить его в фонд » Защитники Отечества « (Пермь, Сибирская 59, Дом офицеров). Пакет документов», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере.

В пакет документов входят:

  • Паспорт;
  • Заявление по рекомендуемой форме;
  • Две матовые черно-белые фотографии 3Х4 с правым углом;
  • Контракт (если есть);
  • Удостоверения к государственным наградам;
  • Справка о помиловании (для бойцов из мест лишения свободы);
  • Справки из госпиталя 9пр наличии полученного ранения с указанием ФИО;
  • Справка от главы ЛНР Леонида Пасечника, лиги ветеранов локальных войн.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» из Пермского края для получения статуса ветерана боевых действий должны обращаться в головной офис компании, расположенный в Санкт-Петербурге. О том, что удостоверения ветеранов для бойцов частной военной компании начали оформлять в фонде «Защитники Отечества», стало известно 26 октября. Эту работу фонд проводит совместно с Минобороны.

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Жители Пермского края, принимавшие участие в спецперации в составе частной военной компании «Вагнер», могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Для этого необходимо обратиться в представительство фонда «Защитники Отечества», который работает в краевой столице. Алгоритм получения удостоверения опубликован в telegram-канале «Прикамские витязи», который связан с бойцами пермского отделения ЧВК «Вагнер». «Для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцам группы „Вагнер“ необходимо собрать пакет документов и предоставить его в фонд » Защитники Отечества « (Пермь, Сибирская 59, Дом офицеров). Пакет документов», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере. В пакет документов входят: Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» из Пермского края для получения статуса ветерана боевых действий должны обращаться в головной офис компании, расположенный в Санкт-Петербурге. О том, что удостоверения ветеранов для бойцов частной военной компании начали оформлять в фонде «Защитники Отечества», стало известно 26 октября. Эту работу фонд проводит совместно с Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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