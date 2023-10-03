В фонде Путина помогут экс-бойцам ЧВК «Вагнер» получить удостоверения ветеранов

03 октября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Минобороны поможет бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» получить удостоверения ветеранов боевых действий Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» помогут получить удостоверения ветеранов боевых действий по упрощенной системе. Солдатам не придется самостоятельно ездить за ними в Москву и Санкт-Петербург. С таким заявлением выступила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, посетившая с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU, побывавший на встрече. «Встречались еще до всех трагичных ситуаций с ЧВК „Вагнер“ с их юристами. Ездили в Петербург. Буквально на прошлой неделе, в среду, когда я вернулась с совещания, юрист был у нас в фонде. Его пригласили в Министерство обороны. Приняли решение, что они собирают документы. ЧВК „Вагнер“ напрямую несет в Министерство обороны документы, комиссия рассматривает, а там уже будут выдавать готовые удостоверения, чтобы ребят не гонять в Москву и Санкт-Петербург. И мы будем распространять их в наших филиалах или ребятам вообще доставлять домой. В общем-то, вопросы эти решаются», — заявила Анна Цивилева во время рабочей встречи с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге. Она встретилась с ветеранами СВО и членами их семей. Цивилева побывала в 354 Окружном военном клиническом госпитале, а также встретилась с социальными координаторами, проходящими обучение в уральском филиале РАНХиГС при Президенте РФ. Кроме всего, Цивилева присутствовала на круглом столе, где участвовали исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Глушенков, военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов, Герои России, участник СВО Максим Шоломов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» помогут получить удостоверения ветеранов боевых действий по упрощенной системе. Солдатам не придется самостоятельно ездить за ними в Москву и Санкт-Петербург. С таким заявлением выступила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, посетившая с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU, побывавший на встрече. «Встречались еще до всех трагичных ситуаций с ЧВК „Вагнер“ с их юристами. Ездили в Петербург. Буквально на прошлой неделе, в среду, когда я вернулась с совещания, юрист был у нас в фонде. Его пригласили в Министерство обороны. Приняли решение, что они собирают документы. ЧВК „Вагнер“ напрямую несет в Министерство обороны документы, комиссия рассматривает, а там уже будут выдавать готовые удостоверения, чтобы ребят не гонять в Москву и Санкт-Петербург. И мы будем распространять их в наших филиалах или ребятам вообще доставлять домой. В общем-то, вопросы эти решаются», — заявила Анна Цивилева во время рабочей встречи с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге. Она встретилась с ветеранами СВО и членами их семей. Цивилева побывала в 354 Окружном военном клиническом госпитале, а также встретилась с социальными координаторами, проходящими обучение в уральском филиале РАНХиГС при Президенте РФ. Кроме всего, Цивилева присутствовала на круглом столе, где участвовали исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Глушенков, военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов, Герои России, участник СВО Максим Шоломов.