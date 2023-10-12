Бойцам ЧВК «Вагнер» в Перми объяснили, как получить статус ветерана

Пермяки, принимавшие участие в СВО в составе ЧВК Вагнер, получат статус ветерана
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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, орден мужества, символ z, боевые награды, чвк вагнер, ветеран сво
Бойцы ЧВК «Вагнер» могут как сами направить пакет документов на получение ветеранского статуса, так и попросить об этом родных Фото:
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Пермяки, принимавшие участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Для этого необходимо направить соответствующий пакет документов в Санкт-Петербург, говорится в telegram-канале «Прикамские витязи», связанного с бойцами военной компании.

«Заявление на получение удостоверения подают те, у кого они отсутствуют. Удостоверения ветерана будут выдавать с высшей группой льгот. Те, кто находится в Царицыно, могут подать [заявления], когда вернутся из командировки, либо через родственников. Заполненный пакет документов для подачи на изготовление удостоверения, необходимо лично, либо через родственников, отправить „Почтой России“ в Санкт-Петербург» — отмечают представители группы «Вагнер». Также говорится, что на статус ветерана могут претендовать и граждане иностранных государств.

Именно в Санкт-Петербурге расположен «Вагнер Центр», головной офис ЧВК. URA.RU рассказывало, что бойцы указанной компании смогут получить статус ветерана по упрощенной схеме. В этом им окажет помощь фонд «Защитники Отечества», заявила глава организации Анна Цивилева.

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Пермяки, принимавшие участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Для этого необходимо направить соответствующий пакет документов в Санкт-Петербург, говорится в telegram-канале «Прикамские витязи», связанного с бойцами военной компании. «Заявление на получение удостоверения подают те, у кого они отсутствуют. Удостоверения ветерана будут выдавать с высшей группой льгот. Те, кто находится в Царицыно, могут подать [заявления], когда вернутся из командировки, либо через родственников. Заполненный пакет документов для подачи на изготовление удостоверения, необходимо лично, либо через родственников, отправить „Почтой России“ в Санкт-Петербург» — отмечают представители группы «Вагнер». Также говорится, что на статус ветерана могут претендовать и граждане иностранных государств. Именно в Санкт-Петербурге расположен «Вагнер Центр», головной офис ЧВК. URA.RU рассказывало, что бойцы указанной компании смогут получить статус ветерана по упрощенной схеме. В этом им окажет помощь фонд «Защитники Отечества», заявила глава организации Анна Цивилева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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